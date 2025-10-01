Tarptautinės muzikos dienos proga – naujas „Fun Lovin' Criminals“ singlas

Bilietais į lapkričio 2 d. koncertų salėje „Vakaris Vilnius“ vyksiantį „Fun Lovin’ Criminals“ koncertą prekiauja bilietų platinimo platforma „Shownet.lt“.
Šių metų rugpjūčio 29 d. „Fun Lovin' Criminals“ išleido naują studijinį albumą „A Matter of Time“. Šis įrašas, kuriame yra 10 naujų dainų, nutraukė 15-os metų tylą. Albumą jau pristatė dvi singlais išleistos dainos „Little Bit Further“ ir „Full Stop“. Šiandien gerbėjai gali mėgautis naujausiu, jau trečiuoju, hitu iš albumo – nostalgiška daina „1972“.
Dainoje „1972“ primenamos 50-ties metų senumo aktualijos: besibaigiantis karas Vietname, Francio Fordo Coppolos „Krikštatėvis“ ir filmai su Chucku Norrisu bei Bruce Lee, grupės „Queen“ muzika, skaitmeniniai laikrodžiai, batai su platforma ir karštos vasaros. Apie tai „Fun Lovin Criminals“ ne tik dainuoja, bet ir primena nuotaikingame vaizdo klipe, kuriame panaudota nemažai istorinių kadrų.
Naujausius kūrinius ir didžiausius savo hitus kultinė grupė „Fun Lovin' Criminals" atliks pasaulinių gastrolių koncerte Lietuvoje. Hitų „Scooby Snacks", „The Fun Lovin' Criminal", „Love Unlimited", „Korean Bodega", „Loco" ir kitų atlikėjai lapkričio 2 d. grupė surengs koncertą koncertų salėje „Vakaris Vilnius".