Tarptautinės muzikos dienos proga – naujas „Fun Lovin' Criminals“ singlas

2025 m. spalio 1 d. 17:02
Lietuvoje netrukus koncertuosianti kultinė grupė „Fun Lovin' Criminals“ Tarptautinę muzikos dieną pažymėjo išleisdama naują singlą „1972“. Jau lapkričio 2 d. grupė koncertuos koncertų salėje „Vakaris Vilnius“, kur ne tik atliks didžiausiu savo hitus, bet ir pristatys ilgai lauktą studijinį albumą. Kol gerbėjai laukia šio koncerto, kviečiame ne tik išgirsti, bet ir pamatyti naujausią hitą „1972“: nostalgiškai 1972-uosius metus primenančiai dainai yra nufilmuotas nuotaikingas vaizdo klipas.
Bilietais į lapkričio 2 d. koncertų salėje „Vakaris Vilnius“ vyksiantį „Fun Lovin’ Criminals“ koncertą prekiauja bilietų platinimo platforma „Shownet.lt“.
Šių metų rugpjūčio 29 d. „Fun Lovin' Criminals“ išleido naują studijinį albumą „A Matter of Time“. Šis įrašas, kuriame yra 10 naujų dainų, nutraukė 15-os metų tylą. Albumą jau pristatė dvi singlais išleistos dainos „Little Bit Further“ ir „Full Stop“. Šiandien gerbėjai gali mėgautis naujausiu, jau trečiuoju, hitu iš albumo – nostalgiška daina „1972“.
Dainoje „1972“ primenamos 50-ties metų senumo aktualijos: besibaigiantis karas Vietname, Francio Fordo Coppolos „Krikštatėvis“ ir filmai su Chucku Norrisu bei Bruce Lee, grupės „Queen“ muzika, skaitmeniniai laikrodžiai, batai su platforma ir karštos vasaros. Apie tai „Fun Lovin Criminals“ ne tik dainuoja, bet ir primena nuotaikingame vaizdo klipe, kuriame panaudota nemažai istorinių kadrų.
Naujausius kūrinius ir didžiausius savo hitus kultinė grupė „Fun Lovin' Criminals“ atliks pasaulinių gastrolių koncerte Lietuvoje. Hitų „Scooby Snacks“, „The Fun Lovin' Criminal“, „Love Unlimited“, „Korean Bodega“, „Loco“ ir kitų atlikėjai lapkričio 2 d. grupė surengs koncertą koncertų salėje „Vakaris Vilnius“. Bilietais į koncertą prekiauja bilietų platinimo platforma „Shownet.lt“.
