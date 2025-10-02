Ironvytas pristato energingą naujieną: „Tikiuosi, tai taps nauju šokių aikštelės hitu“

Tai – naujas reggaeton stiliaus singlas iš artėjančio albumo, lydimas nuotaikingo vaizdo klipo, nufilmuoto tikrame naktiniame klube.
„Miss nepažįstamoji“ – tai lengvas, energingas kūrinys apie netikėtą susidūrimą su paslaptinga moterimi, kuri pasirodo staiga ir palieka ryškų įspūdį.
Daina skirta visiems, kas bent kartą gyvenime yra sutikęs žmogų, apie kurį pagalvojo dar ilgai po to, kai vakaras jau baigėsi.
„Šis kūrinys gimė visai netikėtai – ant gitaros melodijos parašiau tekstą, o tada su Laurynu Jackoniu pradėjome eksperimentuoti su muzika.
Netikėtai išėjo kelių muzikinių žanrų miksas. Mano klausytojai jau įpratę prie stilistinės įvairovės, bet pirmą kartą gimė toks reggaeton skambesio kūrinys. Tikiuosi, ši daina taps nauju šokių aikštelės hitu“, – sako Ironvytas.
Vaizdo klipas filmuotas viename iš Vilniaus naktinių klubų, kur vyravo tikra vakarėlio atmosfera. Choreografiją specialiai šiam projektui sukūrė šokėja Kristina Pališkytė, prisitaikydama prie dainos ritmikos ir atnešdama į klipą dinamikos bei moteriškos energijos.
Klipą filmavo ilgametis Ironvyto kūrybinis partneris Maksim Vilčinskyj, o montažu rūpinosi Michail Kodzis.