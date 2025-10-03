Oficialu: Roko Yan šou „Miražai“ per Kalėdas įvyks ir Šiaulių arenoje

„Nepaprastai esu dėkingas visiems, kurie laukia šio pasirodymo ir tiki mūsų komanda. Didžiulė dovana, kad šiandien galiu pakviesti į antrąjį šio koncepto šou Šiaulių arenoje. Dar didesnė motyvacija ir atsakomybė, kad magija, kurią sukursime „Miražuose“ būtų ypatinga šventė“, – apie gruodžio 26 dieną įvyksiantį koncertą pasakoja Rokas Yan
Pasak kūrėjo, būsimame šou laukia daugybė staigmenų, kurios nustebins muzikine ir vizualine prasme.
„Ruošiame visiškai naują šou, kuris nukels į iliuzijos ir tikrovės paribį. Ten, kur užmiršime, kas yra tikra, o kas – tik mūsų norų projekcija. Muzika ir vaizdas taps tiltais tarp sapno ir realybės“, – apie pasirodymą dainininkas.
Tai, kad antrasis areninis šou „Miražai“ įvyks gruodžio 26-ą, antrąją Šv. Kalėdų dieną Šiaulių arenoje atlikėjas neslepia džiaugsmo ir dėkingumo savo klausytojams.
„Šis koncertas Šiauliuose – dar vienas didelis žingsnis man, įkvėptas gyvenimo. Lyg ištroškę dykumos klajūnai, vis vaikomės to, ko galbūt net nėra. Kartais ir aš jaučiuosi, lyg bėgčiau paskui miražus. Bet jūs esate mano tikrovė. Visa tai vyksta – ir vyksta dabar. Atsidėkosiu taip, kaip moku geriausiai. Lauksiu jūsų“, – kviesdamas į areninį šou „Miražai“ teigia Rokas Yan.