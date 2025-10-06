„Nick Cave & The Bad Seeds“ surengs vienintelį koncertą Baltijos šalyse

Sugrįžimas į Europą po fenomenalios sėkmės
Pastaraisiais metais „Nick Cave & The Bad Seeds“ įrodė, kad jų muzikinė istorija dar toli gražu nesibaigė. Naujausias jų albumas „Wild God“ tapo vienu ryškiausių grupės diskografijoje, o kritikai jį vadina „grįžimu prie šaknų“.
Tuo tarpu po albumo sekęs „Wild God European Tour“ pasaulinėje žiniasklaidoje buvo titluotas kaip vienas galingiausių gyvo garso muzikinių turų Europoje pastaraisiais metais.
„Ši nepaprastai jaudinanti patirtis apima visą žmogaus išgyvenimų spektrą. Laikas tik dar labiau sustiprino Nicko Cave’o muzikinę galią“, – rašo „The Guardian“. „Tai buvo koncertas, kuris savyje sutalpino viską.“ – apie pastarąjį turą pridūrė dienraščio „The Sun“ kritikai, o „The Standard“ reziumavo: „Tai buvo tūkstančio kulminacijų naktis.“
Taigi šio turo programa bus praplėsta visų laikų geriausia „Nick Cave & The Bad Seeds“ kūryba ir 2026-ųjų metų vasarą pristatyta didžiuosiuose festvaliuose bei solinių koncertų metu ypatingose lokacijose. Viena jų – vasaros atokaitoje žaliuojantis Kalnų parkas Vilniuje.
Keturi kūrybos dešimtmečiai ir neblėstanti energija
„Nick Cave & The Bad Seeds“ koncertai visame pasaulyje garsėja savo stipria energija. Publikos rankomis keliaujantis atlikėjas, garsiniai šuoliai nuo šnabždesio iki riksmo, momentai, kai atrodo, kad scena tampa sakralios ceremonijos vieta – visa tai yra priežastys, dėl kurių Nicko Cave’o pasirodymai dar ilgai išlieka atmintyje.
Per daugiau nei keturis kūrybos dešimtmečius Nickas Cave’as tapo viena iš ryškiausių šiuolaikinės muzikos figūrų. Jo muzikoje dera tamsi poetinė lyrika, intensyvi dramaturgija ir galinga emocinė įtampa.
Aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje Cave’as buvo laikomas post-punk ikona, dešimtajame – jis įsitvirtino kaip alternatyviosios roko scenos vedlys. XXI amžiuje jo muzika tapo dar labiau introspektyvi ir universali, apimanti tiek didingas kompozicijas su orkestru, tiek minimalistinius, jautrius pasirodymus.
„Nick Cave & The Bad Seeds“ diskografija plati, o kiekvienas etapas atspindi nuolatinį kūrybinį ieškojimą ir gebėjimą įdomiai kalbėti apie universalias ir įprastas žmogaus patirtis – meilę, netektį ir tikėjimą.
Vilnius – vienintelė turo stotelė Baltijos šalyse ir aplink
Rugpjūčio 18 d. – unikali proga išgirsti grupės keturių dešimtmečių repertuarą – nuo ankstyvųjų kūrinių iki šiuolaikinių alternatyviosios roko muzikos himnų – Vilniuje gyvai. Bilietai prekyboje nuo spalio 8 d.
