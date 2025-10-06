Premjera: išgirskite – „Biplan“ dainą „Labas rytas 2025“

6-erius metus lauktą albumą „Biplan“ pristatys išskirtiniuose koncertuose lapkričio 7 d. pramogų salėje „Vakaris Vilnius“, gruodžio 30 d. koncertų salėje „Saulė“ Šiauliuose ir gruodžio 31 d. Kauno kultūros centre „Girstutis“. Šiandien „biplanai“ ne tik primena vieną populiariausių savo dainų, kuri pirmąkart buvo išleista prieš 27-erius metus, bet ir kviečia pasižiūrėti jai nufilmuotą naują vaizdo klipą.
„Praėjo 27 metai, o mes ir vėl tariam – labas rytas! Prabėgo beveik trys dešimtmečiai!“, – sako grupės muzikantai. „Nusikėlėm laiku atgal ir susitikom patys su savimi. Gavosi žavus pasimatymas – šiek tiek keistas, bet labai jautrus ir kupinas prasmės. Naujas klipas, šviežias skambesys, veidai bei balsai gal ir pažymėti laiko, bet vis dar tie patys“.
1995 metais susikūrusi grupė „Biplan“ yra viena ilgiausiai be pertraukos gyvuojančių Lietuvos muzikos grupių. Pagal hitų skaičių radijo stotyse grupė patenka tarp visų laikų populiariausių Lietuvos atlikėjų. Naują albumą išleisianti ir jį išskirtiniame koncerte Vilniuje pristatysianti grupė „Biplan“ muzikos mylėtojus džiugina jau tris dešimtmečius.
Visus svarbiausius lietuviškos muzikos apdovanojimus laimėję „biplanai“ Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune surengs savo naujo albumo pristatymo koncertus. Juose nuskambės klausytojų pamėgti kūriniai „Viskas kaip patinka tau“, „Be penkių vidurnaktį“, „Kada kada“, „Sveikas sugrįžęs namo“ ir kitos naujos, puikią nuotaiką garantuojančios dainos bei didžiausi karjeros hitai.
Naujame „Biplan“ albume bus 10 dainų – jis bus išleistas skaitmeniniu, CD ir vinilo plokštelės formatu. Šešerius metus naujo albumo laukusiems grupės gerbėjams yra ruošiama ir keletas didelių siurprizų, apie kuriuos „biplanai“ praneš artimiausiu metu.
Įsigyti „Biplan“ naująjį albumą bus galima išskirtiniuose albumo pristatymo koncertuose Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune.