Iššluoti visi bilietai į valsų karaliaus Andre Rieu koncertą: skelbiamas antras pasirodymas Kaune

„Esu tikrai sujaudintas, kad bilietai į pirmąjį Kauno koncertą buvo išpirkti taip greitai! Tai didžiulis komplimentas man ir visam orkestrui, todėl net nedvejodami sutikome surengti dar vieną koncertą Kaune. Pažadu, kad šie du vakarai taps tikra švente, kupina meilės, muzikos ir džiaugsmo!“, – sako A. Rieu.
„Tokio susidomėjimo sulaukiame itin retai – bilietai į pirmąjį koncertą buvo iššluoti per rekordiškai trumpą laiką. Tai rodo, kokia didelė žvaigždė yra André Rieu ir kiek daug žmonių Lietuvoje laukė jo koncerto. Nekantraujame kartu su publika patirti šiuos du nepakartojamus vakarus“, – teigia koncerto organizatoriai.
Rieu sąskaitoje – daugiau nei 40 milijonų albumų ir kasmet koncertuose apsilankantys beveik 700 000 žiūrovų visame pasaulyje. A. Rieu yra vienas sėkmingiausių gyvo garso atlikėjų – jo koncertai vyksta sausakimšose arenose nuo Čilės iki Abu Dabio. Kauno publikos laukia romantiška programa, kurioje skambės operos ir miuziklų muzika, kino kūriniai, nemirtingi šlageriai, tradicinės melodijos ir, žinoma, valsai. André Rieu koncertai užburia ne tik kerinčia muzika, bet ir jo charizma bei humoro kupinu pasirodymu scenoje. Įspūdingi kostiumai, didinga scenografija ir efektingos šviesos pritraukia įvairaus amžiaus žiūrovus.
Mastrichto mieste gimęs André Rieu yra vienas sėkmingiausių pasaulio smuikininkų ir visų laikų daugiausia albumų pardavęs klasikinės muzikos atlikėjas. Jo įkurtas Johano Štrauso orkestras šiandien yra didžiausias privatus orkestras pasaulyje, o paties Rieu vaizdo įrašai „YouTube“ peržiūrėti daugiau nei milijardą kartų.
A.Rieu koncertai Lietuvoje – birželio 2 ir 3 dienomis Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietai prekyboje jau nuo rytojaus 10:00 valandos.