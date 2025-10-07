Lrytas Premium prenumerata tik
Jurijus Veklenko po ilgos pertraukos pristato naują kūrinį ir vaizdo klipą

2025 m. spalio 7 d. 10:25
Po ilgesnės kūrybinės pertraukos į muzikos sceną sugrįžta vienas ryškiausių šalies balsų – Jurijus Veklenko. Atlikėjas pristato savo naujausią dainą „Degantys lapai“, lydimą jausmingo vaizdo klipo. Šiuo kūriniu Jurijus žengia į muzikos kryptį, kuri, pasak jo paties, atspindi tikrąją jo muzikinę tapatybę.
„Nostalgija, energija ir noras gyventi, o ne tik egzistuoti. Taip trumpai apibūdinčiau naujausią savo dainą „Degantys lapai“. Daina buvo sukurta Fausto Venckaus studijoje pilname geriausių Lietuvos muzikantų! Tikriausiai pirmą kart į kūrybos procesą įsileidau tiek daug žmonių, nes prie šios dainos prisilietė beprotiškai talentingi žmonės!“, – apie kūrinį „Degantys lapai“ pasakoja Jurijus.
Muzikiniu požiūriu „Degantys lapai“ – tai šiuolaikiška country-pop žanro daina, kurioje dera šilti akustiniai motyvai ir širdį paliečiantis vokalas. Jurijus atvirauja, jog būtent ši stilistika jį lydi nuo vaikystės.
„Nuo pirmų akordų labai aišku, kad tai yra country-pop daina. Tokios muzikos klausau tiek, kiek pats save pamenu, ir manau – laikas parodyt kas verda mano galvoje visiems! O ir su Virgiu Stakėnu pasirodymas būtų beprotiškai smagus nuotykis!“, – šmaikštauja kūrėjas.
„Tai naujas mano etapas, naujas aš! Gana stebėti iš užkulsių ir dvejoti savimi. Ilgai tylėjau apie naujas dainas, nes kruopščiai ruošiau jas. Turiu aiškią viziją, kur reikia eiti, tad laukit naujienų ir naujų dainų!“, – užtikrintai pasakoja dainininkas.
