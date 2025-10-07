Pasaulinė muzikos ikona Tori Amos atvyksta į Lietuvą

Bilietus į Tori Amos koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio ketvirtadienio (spalio 9 d.) 10:00 val. ryto. Diena anksčiau, nuo trečiadienio, 12:00 val. dienos įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt
Per daugiau nei trisdešimties metų karjerą Tori Amos tapo viena įtakingiausių savo kartos menininkių. Gimusi Šiaurės Karolinoje, Tori išgarsėjo 1992 m. su debiutiniu albumu „Little Earthquakes“, kuris iki šiol laikomas vienu svarbiausių alternatyviosios muzikos istorijoje.
Per savo karjerą ji išleido 17 albumų, pardavė daugiau nei 12 milijonų įrašų visame pasaulyje ir buvo aštuonis kartus nominuota „Grammy“ apdovanojimams. Jos muzikoje – klasikinės fortepijono melodijos, gilūs asmeniniai tekstai, politinės įžvalgos ir moteriškos stiprybės manifestas.
Naujasis albumas „In Times of Dragons“ tęsia Tori Amos tradiciją derinti asmeniškumą su aštria socialine ir politine refleksija. Tai – metaforinė kelionė apie žmonijos atsparumą, pabudimą ir laisvės siekį pasaulyje.
„Šis albumas – apie demokratijos kovą su tironija,“ – sako Amos. – „Tai pasakojimas apie mūsų laikų demonus, kurie sąmoningai degina demokratijos pamatus. Tai muzikinis atsakas tiems, kurie tiki žmogiškumu, kūryba ir viltimi.“
Tori Amos koncertuose bus lydima ilgamečių kūrybinių partnerių – Jon Evans (bosinė gitara, muzikos vadovas) ir Ash Soan (būgnai), taip pat prie jos prisijungs trys vokalistės: Liv Gibson, Deni Hlavlinka ir Hadley Kennary. Programoje skambės kūriniai iš naujojo albumo „In Times of Dragons“ bei didžiausi jos hitai iš visos 35 metų karjeros.