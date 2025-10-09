Sopranas Sandra Lebrikaitė kviečia į „ABBA“ dainų koncertą

Bilietus į vienintelį Sandros Lebrikaitės ir muzikantų trio koncertą „ABBA Is Calling“ platina bilietų platforma „Kakava.lt“.
Spalio pabaigoje šv. Kotrynos bažnyčioje skambės legendinės švedų grupės „ABBA“ dainos. Jas atliks ne tik išskirtinis balsas, bet talentingų muzikantų trio, padėsiantys sukurti atmosferą, kurioje kiekvienas kūrinys klausytojų širdis pripildys švelnia nostalgija ir šiuolaikiniu jautrumu. Klasikiniai „ABBA“ hitai suskambės naujai, tarsi pravėrus duris į intymų muzikinį teatrą. Koncertas „Abba is Calling“ – tai ne tik koncertas, o muzikinė kelionė, kviečianti klausytis, prisiminti ir iš naujo atrasti šių dainų žavesį.
Sandra Lebrikaitė – sopranas, klasikos dainininkė, kurią išgirsti galėjote ne tik teatrų scenose, bet ir didžiausiose Lietuvos arenose. Solistė yra dalyvavusi tarptautiniuose muzikos festivaliuose, vykusiuose Pietų Korėjoje, Zambijoje, Egipte, Ruandoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kt.
Jos repertuare – ne tik klasikos kūriniai, bet ir svarbūs vaidmenys miuzikliniuose pastatymuose. Sandra Lebrikaitė sukūrė pagrindinius vaidmenis miuzikluose „Lituanica“ ir „Muzikos garsai“, taip pat atliko reikšmingas partijas Roko operoje „Priesaika“ ir operetėse „Linksmoji našlė“ bei „Vienos kraujas“.
Operos solistės Sandros Lebrikaitės balsas kuria istorijas, o kiekvienas pasirodymas – tai ne tik muzika, bet emocija ir tikrumas. Profesionali operos dainininkė, kurios nevaržo žanrų ribos, vienodai organiškai jaučiasi klasikinėje muzikoje, dainuodama miuzikluose, atlikdama retro stilistikos ir šiuolaikines dainas.
Dainininkei Sandrai Lebrikaitei talkins talentingų muzikantų trio.
Lukas Gedvilas – tarptautinių konkursų laureatas ir vienas įspūdingiausių jaunosios kartos pianistų, kurio muzika skamba Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse. Jo fortepijonas – tai ne tik instrumentas, bet ir emocijų tiltas tarp scenos ir klausytojo. Lukas koncertuoja solo, kamerinėse sudėtyse bei bendradarbiauja su įvairiais klasikinės muzikos atlikėjais, kaskart stebindamas subtilia interpretacija. Jis yra kviečiamas į prestižinius renginius, tarp jų – koncertus Arvo Pärto centre Estijoje. Kiekviena jo nata – tarsi atskira istorija, paliekanti klausytoją su jausmu, kad patyrė kažką nepaprasto.
Arman Isojan – charizmatiškas kontrabosistas ir kompozitorius, kurio muzika užburia savo improvizacijų laisve. Jis grojo su ryškiausiomis Lietuvos džiazo žvaigždėmis – Kęstučiu Vaiginiu, Dmitrijumi Golovanovu, Dominyku Vyšniausku, Arkadijumi Gotesmanu ir Remigijumi Rančiu. Arman pasirodė didžiausiuose šalies festivaliuose – „Birštono Jazz“, „Kaunas Jazz“, „Vilnius Mama Jazz“ – bei tarptautinėse scenose. Su grupe „U’Elements“ jis sukūrė albumą „Warm White“, kurio skambesys atskleidžia šiuolaikinio džiazo spalvas. Jo kontrabosas tampa daugiau nei instrumentu – tai balsas, kalbantis tiesiai į klausytojo sielą.
Benas Muntrimas – vienas ryškiausių Lietuvos būgnininkų, užvaldantis sceną savo energija ir nepriekaištingu ritmu. Jo vardas siejamas su populiariausiais šalies atlikėjais – Jessica Shy, Vaidu Baumila, Ieva Zasimauskaite, Jurga Šeduikyte bei grupe „8 Kambarys“. Kaip grupės „Wolfsome“ narys, jis pasirodė prestižiniuose „M.A.M.A.“ apdovanojimuose ir didžiuosiuose šalies festivaliuose. Benas – ne tik atlikėjas, bet ir pedagogas, išugdęs būgnininkų kartą, kuri šiandien tęsia jo pradėtą kelią. Jo muzika – tai galia, kuri priverčia širdį plakti kartu su ritmu.
Sandros Lebrikaitės ir muzikantų trio ypatingas „ABBA“ dainų koncertas „ABBA Is Calling“ įvyks spalio 26 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje. Bilietus į vienintelį Sandros Lebrikaitės ir muzikantų trio koncertą „ABBA Is Calling“ platina bilietų platforma „Kakava.lt“.