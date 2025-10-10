Pamišimas dėl Jessicos Shy nesilpsta – norintys bilietų į antrą koncertą Vingio parke įkalinti eilėse

10 valandą prasidėjus bilietų prekybai, vos per kelias minutes susiformavo ilgos virtualios eilės – norintieji patekti į renginį, kaip ir pirmojo koncerto metu, turėjo kantriai laukti ne vieną dešimtį minučių.
Žinia apie papildomą koncertą išties pradžiugino daugelį. Po to, kai ketvirtadienį buvo paskelbta, jog bilietai į kitų metų vasaros pabaigoje vyksiantį atlikėjos koncertą Vingio parke rugpjūčio 29-ąją – išparduoti, dainininkė nusprendė surengti papildomą pasirodymą. Antrasis koncertas įvyks rugpjūčio 28-ąją.
„Šiandien rytą pradedu labai džiugiomis naujienomis“, – tokiais žodžiais penktadienio rytą „Instagram“ istorijose į gerbėjus kreipėsi Jessica Shy ir tęsė, – „Ilgai kalbėjomės ir diskutavome su komanda, ką daryti, kai liko tiek daug žmonių, nespėjusių nusipirkti bilietų ir dabar liūdinčių ar net piktų, nes labai norėjo ten būti kitais metais.
Taigi, nusprendėme nebijoti ir surengti antrą koncertą – rugpjūčio 28 dieną. Bilietus į jį paleidžiame jau šiandien, nuo 10 valandos – jie bus prieinami visiems.
Crazy! Tikiuosi, pavyks užpildyti ir antrą Vingio parką. Šie koncertai neišvengiamai skirsis vienas nuo kito ir kiekvienas bus savaip unikalus.
O tiems žmonėms, kurie labai stengėsi gauti kodą, laukė eilėse ir norėjo įsigyti bilietus į pirmąjį koncertą – ačiū jums! Mes sugalvosime, kaip papildomai praturtinti jūsų patirtį koncerte. Jūsų pastangos tikrai nebuvo veltui. Ačiū visiems“, – sakė atlikėja.