Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsMuzika

Daina apie R. Žemaitaitį sprogdina internetą: „Nenešam jokios atsakomybės už sutapimus“

2025 m. spalio 12 d. 14:02
Lrytas.lt
Aktorė Kristina Skokova sukūrė dar vieną hitą. Ką tik dainą apie prezidentą Gitaną Nausėdą parašiusi Kristina pristatė naujieną: dainą apie „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį.
Daugiau nuotraukų (10)
„Ne Valstybinis Tautos Frontas, bet irgi nieko.
Mūsų su Justu II bendras kūrinys-šedevras.
Pavadinimu „Tai žemai puolė“. Pasileidus garsiai puikiai tinka mankštai ir skatina medžiagų apykaitą! Visi sutapimai yra atsitiktiniai.
Visi herojai išgalvoti ir neturi tiesioginio ryšio su realiais asmenimis. P. S. Dėkojame visiems už moralinę paramą.
Kaip sakoma – One Love.
P. P. S. Mes nenešam jokios atsakomybės už sutapimus ir iš viso kažko nešioti nesiruošiam, nebent plakatus kultūros proteste“, – šalia dainos rašė ji.
Daina sulaukė virš tūkstančio patiktukų ir komentarų. 
Dainos žodžius kūrė pati K.Skokova, o muziką ir aranžuotę kūriniui parašė Justas Jasenka.
 
Remigijus Žemaitaitiskūrinys

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.