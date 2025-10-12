Daina apie R. Žemaitaitį sprogdina internetą: „Nenešam jokios atsakomybės už sutapimus“

„Ne Valstybinis Tautos Frontas, bet irgi nieko.
Mūsų su Justu II bendras kūrinys-šedevras.
Pavadinimu „Tai žemai puolė“. Pasileidus garsiai puikiai tinka mankštai ir skatina medžiagų apykaitą! Visi sutapimai yra atsitiktiniai.
Visi herojai išgalvoti ir neturi tiesioginio ryšio su realiais asmenimis. P. S. Dėkojame visiems už moralinę paramą.
Kaip sakoma – One Love.
P. P. S. Mes nenešam jokios atsakomybės už sutapimus ir iš viso kažko nešioti nesiruošiam, nebent plakatus kultūros proteste“, – šalia dainos rašė ji.
Daina sulaukė virš tūkstančio patiktukų ir komentarų.
Dainos žodžius kūrė pati K.Skokova, o muziką ir aranžuotę kūriniui parašė Justas Jasenka.