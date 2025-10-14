„Biplan“ naujo albumo pristatymo generalinę repeticiją surengė Amerikoje

Saulėtoje Kalifornijoje praėjusią savaitę viešėjusi grupė „Biplan“ surengė išskirtinį pasirodymą lietuvių išeivijos bendruomenės surengtame festivalyje „Lietuvių dienos 2025“. Kasmet vykstančio festivalio programoje muzikantams buvo patikėta išskirtinė misija: grupė tapo pagrindinėmis žvaigždėmis – jai atiteko garbė užbaigti pirmąją festivalio dieną.
„Tai buvo puikus koncertas ir mūsų veiklos 30-mečio paminėjimas Amerikoje – sulaukėme daug sveikinimų, nemažai žmonių netikėjo, kad grojame taip ilgai. Nuostabus susitikimas su mūsu tautiečiais, kurie žadėjo atvykti į mūsų artimiausius koncertus Lietuvoje.
Mes ne pirmą kartą svečiavomės Kalifornijoje, viskas mums čia pažįstama. Juokavome, kad galėtume būti gidais tiems, kurie čia atvyksta pirmąkart. Lankėmės nuostabios gamtos parkuose. Aš – jūrinis žmogus, tai jei negaliu aplankyti Baltijos jūros, tai būtinai aplankysiu Ramiojo vandenyno pakrantę. Los Andžele jaučiamės kaip namie ir keliaujame, kaip dainoje „Iš taško A, į kitą tašką <...>, iš vieno krašto, į kitą kraštą“, – įspūdžiais apie kelionę dalinosi Maksas Melmanas.
Trumpos, bet įspūdingos kelionės metu, „Biplan“ ne tik pasisėmė idėjų, kurias mėgins įgyvendinti artimiausiuose koncertuose, bet ir rado laiko aplankyti keletą žymių vietų. Garsiajame Holivudo „Žvaigždžių take“ grupė ne tik nusifotografavo prie dainoje „Kino filmai“ apdainuotos aktorės Sophia Loren žvaigždės, bet ir įamžino kol kas bevardę žvaigždę, kurią kada nors gali papuošti ir „Biplan“ vardas. Muzikantai taip pat apsilankė gamtos parkuose ir Ramiojo vandenyno pakrantėje, kur stebėjo ruonius.
Netrukus į Lietuvą grįšiantys muzikantai pradės pasiruošimą artėjantiems koncertams Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune. Lapkričio 7 d. „Biplan“ išleis naują studijinį albumą „Viskas kaip patinka tau“.
Po 6-erių metų pertraukos pasirodysiantis naujas studijinis įrašas užbaigs vieną grupės etapą ir pradės naują.
BiplanMaksas MelmanasDaina
