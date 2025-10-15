Liūdna žinia iš Jurgos Šeduikytės: atšaukia koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje

Apie tai pranešama svetainėje bilietai.lt paskelbtame pranešime.
Jame organizatoriai atsiprašo už gerbėjams sukeltus nepatogumus ir nurodo, kad koncertas neįvyks dėl kūrybinių bei techninių sunkumų, trukdančių laiku įgyvendinti numatytą meninę viziją.
Pranešime taip pat pateikiama informacija bilietus įsigijusiems žiūrovams.
„Informuojame, kad renginys „JURGA – Aukso pieva‘20“, planuotas 2025 m. spalio 23 d. Kaune, yra atšauktas. Dėl kūrybinių ir techninių priežasčių šiuo metu nebegalime laiku įgyvendinti meninės koncerto koncepcijos.
Pirkusius bilietus kasose ar pagal išankstinę sąskaitą kviečiame užpildyti pinigų grąžinimo formą.
Prašymai priimami iki 2025 m. spalio 30 d. Tiems, kurie bilietus pirko internetu, pinigai bus automatiškai grąžinti į tą pačią sąskaitą iki 2025 m. spalio 25 d.
Organizatoriai atsiprašo už nepatogumus“, – rašoma pranešime.