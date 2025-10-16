Linas Adomaitis žiemą surengs ypatingą koncertą pajūryje: muzikinę magija kurs kartu su orkestru

L. Adomaitis kviečia klausytojus neišsigąsti žvarbių žiemos vakarų, o kartu su juo leistis į kelionę po beribius muzikos vandenynus, kur visų laukia stebuklo verta patirtis.
„Labai lauksiu visų savo didžiausiame šią žiemą soliniame koncerte pajūryje. Pažadu, kad tą vakarą mūsų širdys plaks vienu ritmu, o mūsų visų skleidžiama šiluma ir viltis sušildys visų atėjusiųjų į koncertą sielas. Per kiekvieną koncertą save išdalinu klausytojams, tačiau atgal gaunu tiek daug: įsikraunu energijos ir jų meilės, o tai yra neįkainojama“, – sako L. Adomaitis.
Vakaro metu pasinersite į nuostabią atmosferą ir išgirsite ryškiausius atlikėjo hitus. Koncerte skambės tik pačios ryškiausios visų laikų L. Adomaičio kūrybos dainos, kurios jau tapo jo vizitine kortele: „Vandenynai“, „Ar tu ją matei?“, „Lūpos kaip vyšnios“, „Tavo spalvos“, „Kol kartu“, „Aš pavydžiu sau“, „Stebuklas“ ir daugelis kitų. Šeštadienio vakarą Palangoje dainininkas taip pat atliks kūrinių iš savo naujausio albumo.
Širdį paliesiantys L. Adomaičio dainų žodžiai, šiltas bendravimas su publika, orkestro kuriama magija vasario 7 d. vakarą tikrai pavers vienu įsimintiniausių žiemos prisiminimų. Šis koncertas – tai kvietimas patirti muziką ne tik klausant, bet ir išgyvenant ją širdimi.
L. Adomaitis ir muzika, sušildanti sielą – vasario 7 d., šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietai prekyboje – nuo pirmadienio, spalio 20 d., 10 val. ryto. Tik tądien pirmieji bilietai už geriausią kainą.