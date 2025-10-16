Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų

Naujojo etapo proga Mantą atvyko pasveikinti projekto „Lietuvos balsas“ kolega Benas Aleksandravičius, režisierius Dainius Kazlauskas, aktoriai Jokūbas Bareikis, Mantas Vaitiekūnas, dainininkai Jeronimas Milius, Augustė Vedrickaitė, Kastytis Sarnickas-Kastetas, laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė, taip pat dainininko šeimos nariai ir artimiausi draugai.
Klausytojai naujausią Manto kūrybą jau gali rasti visose muzikos platformose, o gyvai išgirsti naujojo albumo dainas atlikėjas kviečia gruodžio 30 d. sostinės „Twinsbet“ arenoje.
Po penkerių metų pertraukos su albumu ir viniline plokštele sugrįžęs dainininkas pasakoja, jog šiuo albumu ir jame skambančiais kūriniais jis pirmą kartą taip tvirtai žino, ką nori pasakyti – tiek tekstu, tiek melodija.
„Šį albumą rašiau nesvarstydamas, ką pagalvos kiti, kam patiks, o kam nepatiks. Rašiau jį apie man svarbius ir brangius dalykus – santykius su savimi ir artimaisiais, nostalgiją ir šiltus prisiminimus, jaunystę, meilę ir polėkį, – pasakoja Mantas. – Albume nėra viskas tik rimta, tačiau jau nebegalėčiau sukurti tokios dainos kaip „Čiuožki“ – to paprasčiausiai nebėra mano viduje. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo praėjusiu etapu, tačiau šiandien man svarbiau artimi, atviri pokalbiai ir tikrumas vienam prieš kitą.“
Naujame albume skamba ir vienas dainininkui ypatingai svarbus kūrinys, kuriuo pavadintas ir pats albumas – „Norėjau gyventi“. Šį kūrinį Mantas įrašė su vyriausiu sūnumi Benu (sceninis vardas Benas Jay), o duetą gyvai turėjo galimybę išvysti ir albumo pristatyme susirinkę svečiai.
„Duetas su sūnumi man labai brangus – tai lyg įprasminimas mūsų laiko kartu, tuo pačiu – palydėjimas į gyvenimą, tam tikras estafetės perdavimas. Šia daina pats prisimenu, koks buvau aštuoniolikos – turėjau nenuoramą širdį, bijojau numirti, norėjau GYVENTI. Tą patį šiandien matau ir jame. Noriu parodyti pasitikėjimą sūnumi, paleisti ir paskatinti gyventi laisvą, autentišką gyvenimą“, – sako atlikėjas.
Nors vienas svarbus metų darbas – albumo išleidimas įvyko, dainininko šiemet lauka dar viena didelė patirtis – gruodžio 30 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje skambėsiantis įspūdingas gyvo garso koncertas „Muzika žvaigždėse“.
„Nuo šiandien – visos mano mintys ir laikas bus skirti tik šiam vakarui. Turiu labai daug naujų idėjų, kurias noriu išpildyti – tai bus tarsi vizualinis patyriminis koncertas, kuriame istoriją pasakosiu muzika ir vaizdu. Kalbant apie muziką, pristatysiu savo naujojo albumo kūrinius, tačiau tikrai nepamiršime pašokti pagal „Melagę“, „Paryžių“, „Čiuožki“ ir kitus puikiai visiems žinomus kūrinius. Nežinau, ar gali būti geresnis metų užbaigimas, nei šventinis arenos dydžio vakaras kartu“, – šypsosi Mantas.
Mantas Jankavičiusalbumaspristatymas
