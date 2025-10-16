Lrytas Premium prenumerata tik
Žymioji elektroninės muzikos platforma „HÖR“ pirmąkart transliuos iš Vilniaus

2025 m. spalio 16 d. 09:51
Lapkričio 14 d. sostinės Energetikos ir technikos muziejus vienai nakčiai virs garsų ir vaizdų laboratorija – čia pirmą kartą viešės įprastai iš Berlyno visam pasauliui klubinės kultūros madas diktuojanti platforma „HÖR“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
2019 m. didžėjų ir prodiuserių dueto „TV.OUT“ įkurta studija menininkų pamėgtame Kreuzbergo rajone greitai patraukė internautų dėmesį. Minimalistinio baltų plytelių interjero ir rūgštelėjusio apšvietimo dėka ji buvo praminta „techno vonia“, o pasirodyti čia tapo savotišku garbės reikalu kiekvienam į tarptautinį pripažinimą besitaikančiam elektroninės muzikos atlikėjui.
Per šešerius metus platformos veiklų spektras gerokai išsiplėtė. Šiandien „HÖR“, turinti beveik milijoną prenumeratorių vien „YouTube“ kanale, yra tarp svarbiausių šokių muzikos žiniasklaidos priemonių pasaulyje. Ji išsiskiria socialiai atsakingu ir tvariu veiklos modeliu, daug dėmesio skiria šiuolaikiniams visuomenės bei muzikos industrijos iššūkiams – žmogaus teisėms, lyčių lygybei ir deramam nepriklausomų atlikėjų atlygiui.
Pastaruoju metu „HÖR“ veikla neapsiriboja viešinimu – komanda rengia diskusijų paneles, labdaros akcijas, tarpdisciplinines kolaboracijas ir vis dažniau transliuoja klubinės kultūros įvykius iš skirtingų planetos kraštų. Šiame kontekste jų dėmesį patraukė ir lietuvių kolektyvas „Draugai Draugai“, išgarsėjęs elektroninės muzikos renginiais nestandartinėse erdvėse Vilniuje.
„Neneigsiu, kai pašto dėžutėje pamačiau laišką nuo šio siuntėjo, širdis suspurdėjo stipriau. Manau, tai įvertinimas ne tik organizacijai, bet ir visai bendruomenei – bus proga parodyti, kaip solidžiai atrodo šokiai gimtajame mieste.
Beje, „HÖR“ atstovus savo esybe itin suintrigavo pasiūlyta lokacija – Energetikos ir technikos muziejus. Tuo tarpu mums ši vieta turi ypatingą reikšmę – galima sakyti, kad būtent čia prasidėjo mūsų istorija“, – teigė „Draugai Draugams“ atstovas Bartas Michailovičius.
Išsami transliacijos programa, kurioje netrūks scenos pirmūnų iš užsienio bei plačiau prisistatyti nusipelniusių vietinių, bus paskelbta spalio 22 d. Kartu kils ir šiuo metu pigesnių išankstinių bilietų kaina.
