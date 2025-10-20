Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsMuzika

Lietuvos atlikėjai virto „Simpsonais“ – ar atpažinsite?

2025 m. spalio 20 d. 17:42
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose pasirodė daugeliui atpažįstamo animacinio serialo herojai, tačiau jie buvo kiek pasikeitę ir primenantys... lietuvius.
Daugiau nuotraukų (10)
Bilietų platinimo platforma bilietai.lt nusprendė papokštauti ir pažaisti su dirbtiniu intelektu.
Jo pagalba komanda žinomus Lietuvos atlikėjus pavertė „Simpsonų“ personažais, tokiais kurie galėtų būti įtraukti į animacijas.
„Jei Lietuvos muzikos žvaigždės gyventų Springfielde...
Pasitelkėm AI ir pažiūrėjom, kaip atrodytų mūsų atlikėjai Simpsonų pasaulyje. Kai kurie – tiesiai iš serialo!
Ar atpažįsti visus? O jei pritrūko minčių – visus juos rasi“, – rašyta socialiniame tinkle.
Kviečiame pasitikrinti pastabumą ir atpažinti Lietuvos atlikėjus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Atsakymai:
1. Paulina Paukštaitytė
2. Andrius Mamontovas
3. Rokas Yan
4. Jessica Shy
5. Monika Liu
6. Grupė „Kamanių šilelis“
7. Gabrielė Vilkickytė
8. Justinas Jarutis
9. Grupė „Jauti“
