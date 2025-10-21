Iš atlikėjos Giedrės – netikėta žinia

Kinematografai auksinės valandos laukia, kad pričiuptų nenusakomos spalvos dangų, įamžintų laiką, kai pilkos uolos tampa rausvomis, plokštumos įgauna gylį, o veidai – švelnumą. Auksinę valandą pasaulis tampa gražesnis, pokalbiai – šiltesni, jie sukasi ne apie reikalus, o apie gyvenimą, jausmus, viltis ir net tariant „pagaliau pasaulio pabaiga“ balse suskamba optimizmo natos.
Giedrė savo klausytojams linki pasinerti į kaip tik tokį – ramesnį, šviesesnį laiką, kai verta stabtelėti ir pasimėgauti ne greitai paruoštu sumuštiniu, o skonių gausia vakariene, leisti sau pajusti akimirkos grožį, matyti ne tik akimis, bet ir širdimi.
„Mūsų klimato zonoje ne taip ir dažnai pasitaiko ta auksinė valanda. Bet pažiūrėkite, kas vyksta socialiniuose tinkluose, jeigu toks pavakarys išpuola: stebuklas, visi tik ir kelia nuotraukas su saulės apšviestais peizažais. Visiems gražu. Nes reta. Nes ramina. Todėl ir taip paveiku“, – kalba Giedrė.
Dainininkė įsitikinusi, kad po ilgų rudens ir žiemos savaičių, kai neretai dienos nė neprašvinta, tokių auksinių, saulėtų vakarų žmonės bus ypač išsiilgę. Ir tai nutiks kovą.
„Man pačiai kovas yra gimimo mėnuo. Gimtadienį švenčių kovo 6 d. Sakyčiau, esu chrestomatinis Žuvų ženklo pavyzdys, jeigu tikėsime horoskopais, – sako Giedrė. – Kovas man asocijuojasi su viltimi, giedra ir šviesa, todėl smagu jau dabar planuoti pavasario koncertus.
Ir nors iki jų dar reikia užbaigti rudenį ir sulaukti žiemos, nieko naujo, mielieji, nebus – mes vis tiek skubėsime, erzinsimės prieš žiemos šventes ir būsime pavargę nuo bėgimo šaltą sausį ir vasarį. Ir vėl būsime pilni pažadų sau – sustoti ir būti. Puiki proga tai padaryti kovo 7 d. Palangos koncertų salėje ir kovo 21-ąją „Compensa“ salėje Vilniuje.“
Šiuos koncertus pristatančiose afišose – ryški auksinės valandos koncepcija. Fotosesijos kadruose Giedrė vilki dizainerio Roberto Kalinkino kurtą kostiumą iš jo kolekcijos, pristatytos Vilniaus mados savaitės renginyje „Iconic night“.
„Su Robertu kartu keliauju nuo pat pirmųjų jo bandymų kurti. Kai pamačiau šią kolekciją, iškart supratau, kad kažkas tikrai tiks man – labai jau „Giedriški“ suknelių modeliai, – šypsosi dainininkė. – Man išties svarbus sceninis įvaizdis, o Robertas jau ne kartą yra labai smarkiai prie jo prisidėjęs.“
Kovą vyksiančiuose koncertuose prie Giedrės prisijungs ir jos mylimi scenos kolegos: „Pastaruosius kelis metus išties esu lepinama publikos susidomėjimo mano muzika. Aš nežinau, kuriuos koncertus jie labiau mėgsta: ar akustinius, ar su grupe. Todėl Palangos ir Vilniaus koncertuose rodysime viską, ką galime. Norisi padovanoti žmonėms tą auksinę valandą. Kokybišką, šiltą ir paliekančią širdyse klausimus ir atsakymus.“