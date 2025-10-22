Duetas Abor & Tynna pirmąsias gastroles po Europą užbaigs koncerte Vilniuje

Pirmųjų dueto Abor & Tynna istorijoje gastrolių finalas bus istorinis – mūsų šalies sostinėje laukiama anšlaginio šou, į kurį liko nesidelis skaičius bilietų. Koncertą, į kurį bilietais prekiauja bilietų platinimo platforma „Shownet.lt“, pradės sparčiai kylanti Vokietijos alternatyvios popmuzikos žvaigždė Bentez.
Po sėkmės Eurovizijos dainų konkurse, duetas Abor & Tynna išsirengė į pirmąsias savo koncertines gastroles „Bittersüß Tour 2025“. Viso gastrolėse po Europą duetas surengė 15 koncertų ir aplankė daugelį Vokietijos miestų, Austrijos sostinę Vieną, tai pat koncertavo Prahoje (Čekija) ir Varšuvoje (Lenkija).
Finaliniu akordu gastrolėse po Europą taps šiandien (spalio 22 d.) menų fabrike „Loftas“ Vilniuje įvyksiantis pasirodymas. Tai bus vienintelis Abor & Tynna koncertas Baltijos šalyse.
Abor & Tynna koncertą menų fabrike „Loftas“ rengia koncertų organizatorius „M.P.3“, lapkričio 2 d. muzikiniame klube „Vakaris“ surengsiantis kultinės amerikiečių grupės „Fun Lovin’ Criminals“ koncertą, o lapkričio 7 ir 8 d. pakviesiantis į „Biplan“ naujo albumo pristatymo koncertus Vilniuje ir Palangoje.
Apie Abor & Tynna
Šiemet Vokietijai „Eurovizijos“ konkurse atstovavę brolis ir sesuo Abor & Tynna jau spėjo tapti tikrais publikos numylėtiniais visoje Europoje. Jų daina „Baller“ tapo hitu Nr. 1 ir Lietuvoje. Kūrinys ne tik užkariavo pirmąją vietą Lietuvos „Spotify Top 50“, pagerino Lietuvos „Spotify“ vienos dienos perklausų rekordą, iškopė į pirmąją „Shazam“ topo Lietuvoje vietą, bet ir pateko į pasaulinį „Spotify Top 50“.
Didelės sėkmės daina sulaukė ir Lietuvos radijo stočių grojamiausių dainų topuose. Lietuviai, įvertinę dueto pasirodymą „Eurovizijoje“, konkurso finale jiems skyrė 8 balus. Bendroje „Eurovizijos“ lentelėje Abor & Tynna užėmė 15-ąją vietą. Tai pirmoji Vokietijos atstovų daina nuo 2007 m., kuri buvo atlikta vokiečių kalba.
Abor & Tynna – „Baller“:
Apie Bentez
Dueto Abor & Tynna koncertą sostinėje pradės sparčiai kylanti Vokietijos alternatyvios popmuzikos žvaigždė Bentez. Vokietijos sostinėje Berlyne reziduojanti alternatyvios popmuzikos atlikėja ir dainų autorė Bentez kuria drąsius, atmosferinius garso peizažus.
Jos kūryboje susilieja pulsuojantys elektroniniai ritmai, kinematografinis prodiusavimas ir aštrus popmuzikos jautrumas. Nebijodama peržengti garsinių ribų, Bentez kuria muziką, kuri yra tiek įsimintina, tiek energinga, paverčianti chaosą kontrole, o emocijas – jėga.
Įkvėpta 2000-ųjų pop eros ir tokių atlikėjų kaip Justinas Timberlake'as, Melanie Martinez ir Billie Eilish, atlikėja pateikia drąsų, įtampos kupiną skambesį, kuris galingai veikia klausytojus tiek koncertuose, tiek klausantis jos įrašų.
Bentez – „Richest Man Alive“:
