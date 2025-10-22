Paaiškėjo, kiek teks pakloti už Pitbull koncertą Kaune

Pigiausias stovimas bilietas į koncertą Kauno Dariaus ir Girėno stadione kainuoja 82 eurus. Tuo tarpu patekimas į fanų zoną atsieina 117 eurų. Kiti bilietai priklausomai nuo vietos stadione kainuoja nuo 127 iki 142 eurų.
Bilietų medžioklė – su eilėmis ir iššūkiais
Bilietus į vasarą vyksiantį Pitbull pasirodymą nuo trečiadienio 12 valandos pirmieji galėjo įsigyti „Live Nation Lietuva“ klubo nariai ir „Mastercard“ kortelių turėtojai.
Tačiau, kaip paaiškėjo, ne visiems tai pavyko be kliūčių.
Vos prasidėjus prekybai, prie bilietų įsigijimo sistemos nusidriekė virtualios eilės – daliai gerbėjų teko laukti gerokai ilgiau, o kai kuriuos net ir sulaukus eilės sistema automatiškai „išmetė“ iš svetainės.
Vis dėlto toks susidomėjimas nestebina – Mr. Worldwide vardu žinomas atlikėjas turi milžinišką gerbėjų ratą visame pasaulyje, o šis koncertas taps jo pirmuoju pasirodymu Lietuvoje.
Įspūdingas šou po atviru dangumi
Pitbull koncertas vyks 2026 m. liepos 31 d. Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Tai bus vienas didžiausių kitų metų vasaros renginių, pratęsiantis įspūdingų pasaulinio lygio koncertų seriją šiame stadione.
Praėjusiais metais čia scenoje pasirodė Justinas Timberlake’as, Robbie Williamsas, „Guns N’ Roses“ ir Post Malone – tad Pitbull įsirašys į tą patį įspūdingų vardų sąrašą.
Pasaulinė muzikos žvaigždė Tikrasis atlikėjo vardas – Armando Christian Pérez, tačiau visam pasauliui jis žinomas tiesiog kaip Pitbull. Per daugiau nei du dešimtmečius jis tapo viena ryškiausių pop ir latino muzikos ikonų, subūrusių milijonus gerbėjų visame pasaulyje.
Tarp garsiausių jo kūrinių – „Give Me Everything“ (su Ne-Yo), „Timber“ (su Kesha), „International Love“, „Feel This Moment“ (su Christina Aguilera) ir daugelis kitų. Šie hitai skambėjo visų žemynų radijo stotyse, pasiekė aukščiausias „Billboard Hot 100“ pozicijas ir surinko milijardus perklausų „YouTube“ bei muzikos platformose.