Perkantiems bilietus į „Pitbull“ koncertą prireikė geležinės kantrybės: dėl didžiulio susidomėjimo – ilgos eilės

Tačiau, panašu, ne visiems tai pavyko iš karto. Norint sulaukti bilietų, susidarė nemažos eilės.
Nors vieniems bilietus pačiupti pavyko iškart po 12 valandos, yra ir tokių, kurie pralaukė gerokai ilgesnį laiko tarpą.
Tai rodo tik viena – susidomėjimas atlikėju itin didelis, o norintiems gyvai išgirsti „Mr. Worldwide“ tenka apsišarvuoti geležine kantrybe – mat pasitaikė atvejų, kai net sulaukus savo eilės, sistema pirkėjus išmetė ir bilietų įsigijimo svetainės.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad pirmadienį „Live Nation Lithuania“ oficialiai patvirtino, kad jau kitų metų liepos 31 d. , Kauno Dariaus ir Girėno stadione pasirodys amerikiečių superžvaigždė „Pitbull“, dar žinomas kaip „Mr. Worldwide“.
Tai bus pirmasis šio atlikėjo koncertas Lietuvoje, žadantis įspūdingą vasaros šou po atviru dangumi. Pernai Dariaus ir Girėno stadione šou surengė ir Justinas Timberlake‘as, „Guns N’ Roses“, Robbie Williamsas ir Post Malone.
„Pitbull“ – tikras tarptautinės muzikos fenomenas. Gimęs Majamyje, Armando Christian Pérez, per du dešimtmečius tapo vienu įtakingiausių pop ir latino muzikos vardų pasaulyje.
Jo kūriniai – „Give Me Everything“ (su Ne-Yo), „Timber“ (su Kesha), „International Love“, „Feel This Moment“ (su Christina Aguilera) ir daugelis kitų – ne tik skambėjo visų žemynų radijo stotyse, bet ir pelnė aukščiausias pozicijas „Billboard Hot 100“ topuose ir surinko milijardus perklausų internete.
