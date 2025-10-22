Socialinių tinklų fenomenas Studio Maruko kviečia į provokuojantį „Aerodydis Show“ koncertą

Studio Maruko daina tapo tikru socialinių tinklų fenomenu – vienas iš šios dainos vaizdo klipų „TikTok“ platformoje surinko 590 tūkst. peržiūrų, „Instagram“ – 460 tūkst., be to yra daug fanų sukurtų klipų, taip pat renkančių šimtus tūkstančių peržiūrų.
„Ši daina yra apie tai, kaip visuomenė mato akivaizdžius, užknisančius, net į katastrofą vedančius reiškinius, tačiau akivaizdžias tiesas sakantys balsai lieka neišgirsti, ir problemos tęsiasi bei auga toliau. Lieka tik nusijuokti ir pasakyti, kad karalius yra nuogas. Dainos melodija yra ypatingai įsimintina – būkite atsargūs!“, – teigia autorius.
Studio Maruko jau virš 30 metų laužo taisykles. Jis kuria synth-folk-punk stiliaus muziką, programuoja sintezatorius ir rašo dainų tekstus. Juokas – dalykas rimtas. Linksma elektroninė muzika verčia šokti, o satyriški tekstai – susimąstyti ir juoktis tuo pačiu metu.
Studio Maruko parodijuoja Lietuvišką estradą, pasitelkdamas netikėtus muzikinius sprendimus, satyriškus tekstus, išjuokiančius kasdienį žmonių primityvumą, „maroziškumą“, seksizmą, naivumą bei pasidavimą informacinėms manipuliacijoms. Jis yra ir pankroko grupės „Sportas“ lyderis.
Grupės „Sportas“ dainos „Policija“, „Ūdra“ ir „Kalėdos“ išpopuliarėjo tarp internautų dar pirmajame amžiaus dešimtmetyje. Lapkričio 27 dienos koncerte sostinėje autorius žada sugroti ir keletą „Sporto“ dainų techno stiliumi.
Koncertas skirtas linksmai, kūrybingai auditorijai, nebijančiai juodo humoro, socialinės satyros ir subkultūrų muzikos. Marukas kviečia susirinkti – kartu padainuoti, pašokti „Dydžio šokį“ ir lengvai išprotėti. Taip pat kartu bus dainuojama ukrainiečių futbolo fanų daina „Putin chuilo“.
„Aerodydis Show“ įvyks lapkričio 27 dieną renginių erdvėje „Kablys“. Bilietus į renginį platina Bilietai.lt.