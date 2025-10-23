Po ilgos pertraukos Kaune – atlikėjas Sasha Song su akustine programa „Ten, kur muzika groja“

Gera žinia dalijantiems gerumą – kiekvienas įsigytas bilietas ne tik taps įėjimu į šiltų emocijų kupiną koncertą, bet ir prisidės prie kilnaus tikslo – dalis surinktų lėšų bus paaukota Kauno aklųjų ir silpnaregių sporto klubui „Parolimpietis“.
Sasha Song – tai sceninis vardas, kurį visi pažįstame, už kurio slypi atlikėjas Dima Šavrovas. Publiką jis pakerėjo dar būdamas vaikas, atlikdamas legendinę dainą „Mamai“, pelniusią jam „Bravo“ statulėlę ir Lietuvos žmonių meilę. 2009-aisiais jis atstovavo Lietuvai „Eurovizijos“ dainų konkurse, užburdamas Europos žiūrovus charizma ir išskirtiniu balsu. Šiandien Sasha Song – brandus atlikėjas, kurio muzika kalba apie jausmą, tikrumą ir vidinę stiprybę. Muzikos kritikai ir klausytojai šį atlikėją vertina už vokalinį profesionalumą bei ypatingą aistrą ir gebėjimą kiekvieną kūrinį paversti emociniu išgyvenimu.
Koncerte skambės garsiausi kūriniai: „Pasiklydęs žmogus“, „Mamai“ bei naujos dainos: „Muzika negroja“, „Aš žiūriu į tave, pasauli“ ir kiti klausytojų mylimi kūriniai, akomponuojant profesionaliam pianistui.
Sasha Song nuoširdžiai kviečia visus į jaukų muzikinį pasimatymą. Tai vakaras, iš kurio išsinešite ne tik gražiausias emocijas, bet ir dalelę tikros muzikos, kuri dar ilgai skambės Jūsų širdyse – iš ten, kur ji iš tiesų groja.