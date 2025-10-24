Atlikėjas Dovi Mi atskleidė savo istoriją apie išgyvenimus, pokyčius ir naują pradžią

Dovi Mi Lietuvos muzikos scenoje pasirodė prieš trejus metus. Per šį laiką jis spėjo išleisti ne vieną sėkmingą singlą, suburti ištikimų klausytojų ratą ir atrasti savo unikalų skambesį – jautrų, tačiau pilną energijos.
Naujas albumas „Po audrų“ – tarsi simbolinis etapas, apibendrinantis šį kelią. Kaip pats teigia, per šį laiką jo gyvenime įvyko daug tiek gražių, tiek sunkių dalykų.
Pasak Dovi Mi, albumo idėja gimė iš noro sustoti, pažvelgti atgal ir suprasti, kaip kiekviena audra, kad ir kokia ji būtų skausminga, atneša naują pradžią.
„Tos audros netikėtai įtraukia ir iš visų jėgų laiko, nepaleidžia. Nepastebiu, kur dingsta visas laikas. Susikoncentruoju į šią dieną, šią kliūtį ar vėjo kryptį ir tiesiog plaukiu. Tuo metu atsiranda daug įkvėpimo – bet kurti dažniausiai pavyksta tik po visko. Dėl to šį albumą ir pavadinau „Po audrų“, – teigia dainininkas.
Albumą lydinti daina „Aitvarai Paryžiuj“ simbolizuoja naują etapą atlikėjo kūryboje – lengvumo, šviesos ir atleidimo jausmą po audringų emocijų.
„Šį albumą pristatau su daina „Aitvarai Paryžiuj“. Ji yra apie tai, kaip būna gera ir lengva, kai susitaikai, įsimyli iš naujo. Po to, kai atrodo, kad jau tuoj viskas baigsis.
Kai užsidarai vienas nuo kito, nebesikalbi. Bet dar duodi vieną šansą ir pavyksta. Pakyli. Sugrįžta visi gražūs atsiminimai ir atsiranda progų kurti kažką naujo“, – pasakoja Dovi Mi.
Klausytojai albume ras tiek pilnai išaranžuotų kūrinių, tiek itin intymių, minimalistinių dainų. Vienas iš labiausiai išsiskiriančių momentų – kūrinys „Į tavo pasaulį“, kurį atlikėjas paliko visiškai „nuogą“ – tik balsas ir gitara.
„Tai priminimas, nuo ko viskas prasideda – nuo paprasto balso ir gitaros. Man svarbiausia, kad daina būtų įdomi ir graži net tada, kai ji visiškai ‘nurengta’, be studijos magijos“, – teigia Dovi Mi.
Dovi Mi – Aitvarai Paryžiuj: