Aukcione už 385 tūkst. dolerių parduota grupės „Oasis“ gitara

Ryškiai raudonos spalvos gitara „Gibson ES-355“ žymi tuo, kad buvo sugadinta per muštynes, dėl kurių 2009 m. rugpjūtį grupė ir iširo.
Ją sugadino Noelio brolis ir vienas iš grupės „Oasis“ frontmenų Liamas, kai broliai prieš pat pasirodymą scenoje susipešė Paryžiaus festivalio „Rock en Seine“ užkulisiuose.
Tuomet pasirodymas buvo atšauktas, o Noelis pareiškė, kad pasitraukė iš grupės „Oasis“.
Praėjusių metų rugpjūtį grupė paskelbė, kad 2025 m. vėl sugrįš ir surengs pasaulines gastroles, kurios šiuo metu artėja į pabaigą.
Vėliau gitara buvo sutaisyta ir 2022 m. Paryžiaus aukcione parduota už 385 tūkst. eurų.
Aukciono „Propstore“ teigimu, kaina, už kurią ketvirtadienį buvo parduota gitara, buvo gerokai mažesnė už didžiausią sumą, kuria gitara buvo įvertinta iki aukciono, t. y. 500 tūkst. svarų sterlingų.
Aukcione už 75,6 tūkst. svarų sterlingų parduoti ir Noelio Gallagherio ranka rašyti dainų tekstai.
Be to, aukcione buvo parduoti Elvio Preslio dėvėti akiniai nuo saulės, už kuriuos sumokėta 75,6 tūkst. svarų sterlingų suma, bei balta Michaelo Jacksono skrybėlė, su kuria atlikėjas filmavosi dainos „Smooth Criminal“ vaizdo klipe, pirkėjui atsiėjusi 50,4 tūkst. svarų sterlingų.