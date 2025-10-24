Pirmąkart Lietuvoje koncertuos neįtikėtino talento saksofonininkas iš Italijos Daniele Vitale

Milijonus sekėjų turintis Daniele Vitale mūsų šalyje surengs du koncertus: lapkričio 8 d. koncertuos LVSO koncertų salėje Vilniuje, o lapkričio 9 d. – Kauno sporto halėje. Koncertuose saksofonininkas Daniele Vitale pristatys naujausią savo programą „Sax Show“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Bilietus į italų saksofonininko Daniele Vitale koncertus Vilniuje ir Kaune galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete.
Pasaulyje žinomas italų saksofonininkas Daniele Vitale iš pagrindų sudrebino visą instrumentinės muzikos industriją. Daniele taip pat tapo tikra sensacija tarptautinėje muzikos rinkoje ir yra labai sėkmingas muzikantas, „YouTube“ kūrėjas ir socialinių tinklų įtakos veikėjas.
Daniele Vitale turi daugiau nei 4,5 milijono prenumeratorių „YouTube“ platformoje, 850 tūkstančių sekėjų „Instagram“, 1,2 milijono „Facebook“ ir 2,2 milijono „TikTok“ socialiniuose tinkluose. Milžiniško masto populiarumas muzikantui lėmė tai, kad jis pasiekė daugiausiai sekėjų turinčio saksofonininko pasaulyje statusą.
Būsimas muzikantas 1990 m. gimė Neapolio mieste Italijoje. Daniele's aistra muzikai prasidėjo vaikystėje, kai jis pirmą kartą pamatė blizgantį auksinį saksofoną. Tuomet vaikas nusprendė, kad nori studijuoti muziką ir siekti karjeros šioje srityje. Tėvai pritarė sūnaus pasirinkimui studijuoti muziką ir užrašė jį į vietinę muzikos mokyklą, kur jaunasis Daniele išmoko groti saksofonu.
Siekdamas surasti savo klausytoją, Daniele Vitale grojo gatvėse, vestuvėse ir net surizikavo sudalyvauti talentų konkurse America's Got Talent. Baigęs profesionalias muzikos studijas, Daniele Vitale sukūrė „YouTube“ kanalą pavadinimu „Daniele Vitale Sax“ ir tapo pasauline žvaigžde, kurią seka milijonai žmonių.
Ypač didelės sėkmės sulaukė Daniele Vitale ir Jungtinėse Amerikos Valstijose kuriančios ukrainietės smuikininkės Karolina Rose bendrai atlikti Johno Lennono dainos „Imagine“, grupės „Coldplay“ hito „Viva La Vida“, klasikinio kūrinio „Viva Per Lei“ ir daugelis kitų žinomų dainų perdirbinių.
„Sax Show“ – taip vadinasi naujausia Daniele Vitale programa, kurios didžioji premjera įvyks Baltijos šalyse. Daniele Vitale ją pristatyti padės talentingų Italijos muzikos virtuozų grupė: Emanuel Diego Viktor (klasikinė gitara), Jacopo Maria Martone (klavišiniai ir pritariantysis vokalas), Domenico Andria (bosas), Federico Palomba (mušamieji), Pietro Pezone (DJ'us) ir Massimiliano D'Alessandro (elektrinė gitara, pritariantysis vokalas).
