Viename didžiausių Helovino parkų – netikėtai perkeltas D. Montvydo ir Dž. Butkutės koncertas

2025 m. spalio 24 d. 14:07
Lrytas.lt
Šiais metais netoli Panevėžio buvo atvertas vienas didžiausių Helovino pramogų parkų Lietuvoje – „Bygailiai.lt“ Helovino parkas. Šeštadienį parke turėjo nugriaudėti ypatingas koncertas. Buvo suplanuota, kad į sceną lips dainininkai Donatas Montvydas ir Džordana Butkutė.
Deja, likus visai nedaug liko iki pasirodymo organizatoriai koncertą nusprendė perkelti į kitus metus.
Socialiniuose tinkluose pasidalinta, kodėl buvo priimtas toks sprendimas.
„Dėmesio! Dėl prastų oro sąlygų koncertas perkeliamas į liepos 10 dieną!
Dėl bilietų grąžinimo susisiekite su bilietai.lt, užpildykite bilietų grąžinimo formą bilietai.lt internetinėje svetainėje arbas u tuo pačiu bilietu atvykite liepos 10 dieną.
Spalio 25 dieną dirbsime įprastu laiku 16:00–22:00 val. Kaina asmeniui nuo 3 metų – 15 eurų.
Atsiprašome už nesklandumus ir iki susitikimo!“, – skelbta parko feisbuko paskyroje.
Primename, kad į parko sceną jau lipo ryškios šalies žvaigždės. Helovino parko scena šiemet virto mini muzikos festivaliu po atviru dangumi.
Atidarymo vakarą publiką džiugino energingas Natalijos Bunkės pasirodymas bei publikos numylėtinis Remis Retro.
Donatas MontvydasDžordana ButkutėKoncertas
