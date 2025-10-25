Kartu su kompozitoriaus Francio Lai orkestru Lietuvoje koncertuos žinoma prancūzė dainininkė Anne Sila

„The Francis Lai Orchestra“ atliks romantiškiausius žymaus kompozitoriaus kūrinius ir meilės dainas iš kino filmų „Vyras ir moteris“, „Gyventi dėl gyvenimo“, „Meilės istorija“, „Laimingų Naujųjų metų“, „Vieni ir kiti“, „Išlepinto vaiko gyvenimo kelias“, „Atsitiktinumas arba sutapimas“ ir daugelio kitų. Skelbiama, kad kartu su „The Francis Lai Orchestra“ grupe Lietuvoje pasirodys ir žinoma prancūzė dainininkė Anne Sila.
Bilietus į garsiojo orkestro „The Francis Lai Orchestra“ gastrolių „The Love Story Show“ koncertus Palangoje ir Vilniuje galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt
Prieš 7 metus mirusio žymaus kompozitoriaus Francio Lai grupei paskelbus pirmąsias 2025-ųjų metų gastrolių „The Love Story Show“ datas paaiškėjo, kad mūsų šalyje bus surengti net du koncertai. Prie pasaulinę šlovę pelniusius kūrinius atliekančios grupės „The Francis Lai Orchestra“ prisijungs dar viena žinoma atlikėja – prancūzė dainininkė, violončelininkė ir aktorė Anne Sila. Koncertuose Lietuvoje Anne Sila su „The Francis Lai Orchestra“ kartu atliks po keturis kūrinius.
Anne Sila išgarsėjo 2015 m. talentų šou „The Voice: La Plus Belle Voix“, kur pateko į finalą. 2021 m. dainininkė laimėjo „The Voice: La Plus Belle Voix“ specialų visų žvaigždžių apdovanojimą.
Anne Sila yra išleidusi keturis studijinius albumus ir daugiau nei dešimt sėkmingų singlų. Taip pat ji atliko Marijos vaidmenį populiariame miuzikle „Jėzus iš Nazareto į Jeruzalę“ ir įgarsino personažą Nala filme „Liūtas karalius“.
Apie „The Francis Lai Orchestra“
Prancūzijos romantizmo ambasadorių Francį Albertą Lai labiausiai išgarsino muzika kino filmams. Karjerą pradėjęs su žinomais prancūzų dainininkais Juliette Gréco ir Yves‘u Montand‘u, kompozitorius akomponavo ir legendinei Édith Piaf.
F. Lai per ilgesnę nei keturiasdešimties metų karjerą rašė muziką televizijos programoms, sukūrė muziką daugiau nei šimtui filmų, parašė daugiau nei šešis šimtus dainų, kurias atliko Eltonas Johnas, Mireille Mathieu, Édith Piaf ir kitos ryškiausios muzikos žvaigždės.
1970 m. F. Lai pelnė „Oskaro“ ir „Auksinio gaublio“ apdovanojimus už muziką, sukurtą kino filmui „Meilės istorija“. Amerikos kino institutas šį filmą laiko vienu romantiškiausių istorijoje, be to, jis yra vienas pelningiausių visų laikų filmų.
„Meilės istorijos“ garso takelis pasiekė 2-ąją vietą JAV populiariausiųjų sąraše, o filmo temą – pagrindinę dainą „(Where Do I Begin) Love Story“ – dideliu hitu pavertė dainininkas Andy Williamsas. Kūrinį taip pat atliko Tony Bennettas, Shirley Bassey ir kiti garsiausi pasaulio dainininkai.
F. Lai sukūrė muziką Perry Como hitui „I Think Of You“. Kita jo kompozicija „Aujourd'hui C'est Toi“ Jungtinėje Karalystėje geriausiai žinoma kaip ilgamečio BBC TV žurnalo „Panorama“ muzikinė tema. Didelės sėkmės sulaukė F. Lai muzika, kurią jis sukūrė erotiniams kino filmams „Emmanuelle 2“ (1975 m.) ir „Bilitis“ (1977 m.).
F. Lai gyvybė užgeso 2018 m. lapkričio 7-ąją. 86-erių metų sulaukęs puikus kompozitorius yra palaidotas gimtajame Nicos mieste, kur kadaise išmoko groti akordeonu ir pianinu. Kūrėjo palikimą pasauliui toliau dovanoja grupė „The Francis Lai Orchestra“.