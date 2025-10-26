Ovidijus Vyšniauskas patyrė traumą: nebegalės pasirodyti koncerte

Ši žinią savo „Facebook“ paskyroje išplatino dainininkas, grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius, kuris jau sekmadienio vakarą surengs labdaros koncertą, skirtą savo tėčiui Gintautui Vaitkevičiui atminti.
Nors renginyje O. Vyšniauskas pasirodyti nebegalės, jį pakeis kitas žinomas atlikėjas – jo sūnus Adomas.
„DĖMESIO, PLUNGE! TURIME NAUJIENŲ!
Deja, Maestro Ovidijus Vyšniauskas dėl patirtos traumos negalės dalyvauti renginyje.
Linkime jam kuo greičiau pasveikti ir sugrįžti į sceną stipresniam nei bet kada!
Bet… įvyko tikras stebuklas!
Jo vardas – ADOMAS!
Jis nedvejodamas sutiko atvykti, prisidėti prie mūsų labdaros renginio ir kartu su orkestru atlikti „Jeigu žinai, ko Tu nori“ ir „Prisimink“.
Ačiū Adomui Vyšniauskui.
Tai bus muzikos, emocijų ir gerumo vakaras, kurio Plungė žmonės nepamirš ilgai!
Mūsa galybė – Mūsa vienybė“, – rašė L. Vaitkevičius.