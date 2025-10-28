„G&G Sindikatas“ gyvena pusmečiu į priekį: skelbia naujieną

Kovo 28-ąją „G&G Sindikatas“ surengs pasirodymą koncertų salėje „Compensa“. Ir net jei atrodo, kad iki kovo – dar kaip iki Mėnulio, kolektyvo nariai tvirtina, kad toks toliaregiškumas veikia pozityviai ir stimuliuojančiai.
„Mes gal įpratę taip veikti? – svarsto Kastytas Sarnickas-Kastetas. – Visų pirma, esame keturi žmonės, ir kiekvienas turime savo veiklų, projektų, atostogų planų. Jei nesidėliotume bendrų grupės planų pusmečiui ar metams į priekį, galimai mūsų asmeniniai reikalai kirstųsi, todėl visuomet stengiamės žiūrėti į ateitį. Kartu tai, žinoma, prideda stimulo nuveikti ką nors gero, nes „deadline‘ai“ įprastai būna labai aiškūs ir konkretūs.“
„Man planas ateičiai yra motyvacinis dalykas, – pritaria Donatas Juršėnas-Donciavas. – Dažnai menininkai sako „mūzų nepaskubinsi“ ir jokie terminai nepadės. Yra tiesos, bet aš įsitikinęs, kad turint planą ir „deadline‘us“ mūzos tampa labiau sukalbamos.“
Reperiai užsimena, kad pastarąjį pusmetį leidžia studijoje, kurioje pamažu gimsta tai, kas taps nauju albumu. „Man asmeniškai svarbiausia, kad tie nauji kūriniai mums patiems patinka. Nežinau, kiek dar tiek metų grojančių grupių gali pasigirti tuo, kad įrašinėja ir sako: štai, pagaliau vėl kažką gero įrašėm. Pradžia gal buvo kiek sunkesnė, nes mes jau tokie – sunkiasvoriai, kuriems reikia truputį laiko užsivesti. Bet jau kai užsivedame, tai sunkiai sustabdysit! Gali būti, kad iki kovo jau norėsime ir ką nors iš naujų kūrinių pagroti, nors patys sau kol kas pasakėme, kad tame koncerte didžiausią dėmesį telksime į kūrinius, kuriuos mums patiems labiausiai patinka atlikti.“
Donciavas sako, kad kovo mėnesio koncertas grupei bus išskirtinis ir dėl pasąmonėje besisukančio fakto – jie kartu jau 30 metų, nors įprastai nekreipia dėmesio į skaičius ir nemėgsta „proginių pavadinimų“. „Bet, manau, tai atsispindės ir scenografijoje, ir dainų pasirinkime. Į tai, kas vyks scenoje, bus įdėta mega daug širdies ir energijos, net neabejokite“, – kalba „G&G Sindikato“ narys.
Jo įsitikinimu, grupės sėkmingo egzistavimo sąlyga yra vienodos vertybės ir moralinis stuburas. „Mes visa tai turime. Esame grupė. Visada tokie buvome. Viskas yra daroma tik visiems pritarus“, – pabrėžia Donciavas.
„Darbo barus esame šiek tiek pasiskirstę: kas labiau atsakingas už vizualinę dalį, kas už instrumentuotes ar tekstus, bet finalinio patvirtinimo vis tiek laukiame iš visų 4 grupės narių. O kadangi skaičius – lyginis, balso teisę turi ir vadyba. Vienaip ar kitaip, bet mums pavyksta viską išspręsti jau 30 metų, reiškia, sistema veikia, – teigia Kastetas. – Mes grupėje turime daug tradicijų, taip pat ir veto teisę, sprendžiant klausimus ir net slaptą „žodį“, po kurio visi esantys kambaryje turi 10-iai minučių išjungti telefonus ir padėti ant stalo.“
Taip pat tradiciškai jie sės ir sudėlios visus taškus savo kovo 28-osios koncerto scenarijuje.
„Kursime tokią atmosferą, kurioje jaučiamės geriausiai. Spėju, kad žiūrovai galės pamatyti mus ir su dūdom, ir be dūdų. Ir visiškus gangsta reperius, ir nuoširdžius lyrikus. Gal tik sinchroniško mūsų šokio pagal techno muziką gali nesulaukti. Na, bet dar pusė metų, tai maža kas...“ – juokiasi Kastetas.
