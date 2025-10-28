Išleistas naujas „Biplan“ albumas: 6-erių metų grupės gyvenimą atspindintis kaleidoskopas

Bilietus į grupės „Biplan“ naujo albumo pristatymo koncertus Vilniuje, Palangoje Šiauliuose ir Kaune galima įsigyti bilietų platinimo platformose „Shownet.lt“, „Ticketmarket.lt“ ir „Bilietai.lt“.
„Tai yra albumas, kuris buvo įrašinėjamas ne per vienerius, o per keletą metų. Jis – tarsi kaleidoskopas, atspindintis ne vieną įvykį grupės gyvenime. Kaip ir kiekvienas albumas, taip ir šis yra lyg savotiškas brūkšnys, žymintis tam tikrą gyvenimo atkarpą“, – apie albumą pasakoja grupės „Biplan“ vokalistas Maksas Melmanas.
„Jame yra ir kalėdinė daina, yra priešvasarinės dainos „Mėlynos akys“, „Kada kada“ – kada ateis birželis ir saulės spinduliais bučiuos – taip pat ir „Vasara nesibaigs“. Albume skamba ir naujoji hito „Labas rytas“ versija, kurios išskirtinę premjerą planuojame artimiausiuose koncertuose“.
Albumas „Viskas kaip patinka tau“ buvo įrašytas grupės „Biplan“ įrašų studijoje Vilniuje, jį prodiusavo grupės narys Seržas Grėjus. Nemažai jo dainų sukurtos ir joms vaizdo klipai nufilmuoti skirtingose pasaulio vietose. Štai dainos „Mėlynos akys“ klipas nufilmuotas kalnuose Kalgario priemiestyje Kanadoje, o dainoje „Sveikas sugrįžęs namo“ girdimas orlaivio kapitono pokalbis su keleiviais buvo įrašytas tikro skrydžio lėktuvu metu.
Naujojo grupės „Biplan“ albumo „Viskas kaip patinka tau“ kompaktinę ir vinilo plokštelę iš anksto užsisakyti galima muzikos įrašų parduotuvėje „Buymusic.lt“. Galima rinktis iš dviejų vinilų versijų: šventinė (skaidri-rožinė) ir standartinė (juoda). Be to, galima pasirinkti albumą ir su grupės muzikantų parašais.
1995 metais susikūrusi grupė „Biplan“ yra viena ilgiausiai be pertraukos gyvuojančių Lietuvos muzikos grupių ir šiais metais švenčia savo 30-metį scenoje. Pagal hitų skaičių radijo stotyse grupė patenka tarp visų laikų populiariausių Lietuvos atlikėjų.
Per savo karjerą grupė „Biplan“ išleido šiuos albumus: „Banzai“ (1997 m.), „Braškės“ (1998 m., perleistas 2018 m.), „Jazz'e tik merginos“ (2000 m.), „Chuligans“ (2005 m.), „Nuodai P.S. Lyg paskutinį kartą“ (2009 m.), mini-albumą „Meilė EP“ (2012 m.), „Visi keliai veda prie jūros“ (2014 m., perleistas 2024 m.), „Nuo nulio iki mėnulio“ (2019 m.) ir du koncertinius albumus „Biplan 20! – Live“ (2016 m.) bei „Džiaze tik merginos – Live“ (2021 m.).
Visus svarbiausius lietuviškos muzikos apdovanojimus laimėję „biplanai“ Vilniuje, Palangoje, Šiauliuose ir Kaune surengs savo naujo albumo pristatymo koncertus. Juose nuskambės klausytojų pamėgti kūriniai „Viskas kaip patinka tau“, „Be penkių vidurnaktį“, „Kada kada“, „Sveikas sugrįžęs namo“ ir kitos naujos, puikią nuotaiką garantuojančios dainos bei didžiausi karjeros hitai.