Justinas Lapatinskas pristato naujieną

„Skaičiuodamas jau trisdešimt aštuntąjį sezoną tikrai pradedu jausti nostalgiją. Pasiilgstu jaunatviško veržlumo ir lengvos nežinojimo baimės. Gal todėl šis kūrinys man taip artimas – jame yra daug nuoširdumo ir vidinės ramybės“, – sako Justinas Lapatinskas.
Pasakodamas apie dainą, atlikėjas užsimena, kad dainos esminis klausimas „Kaip man prišaukt tave“ – be atsakymo: „Tai klausimas be atsakymo. Ar tapome išmintingesni, ar tiesiog labiau sentimentalūs? Man ši daina labiausiai susijusi su vaikyste – gera matyti augančius savo vaikus, gera stebėti studentų pažangą. Galbūt tai ir yra tas prisikvietimas – ne žmogaus, o jausmo, kurį kartais pamirštame“, – dalijasi J. Lapatinskas.
Kalbėdamas apie kūrinio žodžius, dainininkas atskleidžia ir kūrybos aspektus. „Dainą prodiusavo Faustas Venckus. Man svarbiausia – melodingumas ir aiškumas, o tai, kartu su Faustu, tikiu, kad pavyko įgyvendinti puikiai, – kalba dainininkas. – Gyvi instrumentai, kurie ir girdimi dainoje, man visada turėjo daugiau reikšmės nei elektroninis skambesys. Subrendau – esu kas esu“.
Paklaustas apie dainos vaizdo klipą, Justinas Lapatinskas šypsodamasis atvirauja, kad vaizdo klipas, kurio autorė – jauna kino kūrėja Brigita Musteikytė, gimė visiškai spontaniškai. Filmavimo dieną užklupęs lietus, vietoje kliūties, tapo kūrybos įkvėpimu.
„Rytą atsikėlę pamatėme, kad oras tikrai nebus geriausias, bet nusprendėme judėti pirmyn ir nieko neatidėlioti. Galbūt kartais plano neturėjimas ir yra vertybė. Krintantis lietus priminė vaikystės dienas – kažkaip žavinga išgyventi iš naujo tuos prisiminimus, – pasakoja atlikėjas. – Viskas, ką man teko tą dieną nuveikti, tai tik perskaityti scenarijų, sutikti su idėja ir visa širdimi dalyvauti kūrybos procese.
Tiesiog norėjau jaunam žmogui leisti kurti ir nevaržyti savęs. Tikiu, kad kiekvienas turime daryti tai, ką mokame geriausiai. Žinoma, prie išpildymo prisidėjo ir energijos užtaisas, atlikėjas ir dainų autorius Justinas Stanislovaitis. Su tokia komanda – vienas malonumas dirbti“.
Paklaustas netikėto klausimo apie tai, kad jei ši daina būtų scena iš filmo, atlikėjas sako, kad tai būtų „Foresto Gampo“ pasaulis – veržlumas, paprastumas ir tikėjimas: „Pasakė, kad bėgs, ir išbėgo“, – šypteli J. Lapatinskas.
