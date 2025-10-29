Egidijus Dragūnas-SEL prakalbo apie ypatingą koncertą Londone: „Bus padėka visiems“

Tai bus vakaras, kupinas ritmo, garsų ir emocijų, lydėjusių SEL nuo pirmųjų pasirodymų iki šiandienos.
„Londonas visada turėjo ypatingą aurą – čia jaučiu žmones, kurie gyvena muzika.
Šis koncertas bus padėka visiems, kurie buvo su mumis nuo pirmos dienos. Noriu, kad kiekvienas tą vakarą jaustųsi kaip dalis SEL istorijos,“ – sako grupės lyderis.
SEL koncertas Londone – tai ne nostalgijos vakaras, o gyvas miesto pulsas: stiprus garsas, šiuolaikinės vizualizacijos ir hitai, kurie formavo kelių kartų prisiminimus.
Data: 2025 m. lapkričio 22 d.; Vieta: Indigo at The O2, Londonas.