Tommy Cashas sudrebino Vilnių: pagal „Espresso Macchiato“ šėlo pilna salė gerbėjų

Koncerto metu skambėjo gerbėjams puikiai pažįstami kūriniai – tarp jų ir hitas „Espresso Macchiato“. Šiam suskambus, žiūrovai vieningai šoko, dainavo ir neslėpė emocijų.
Pasirinkti vizualiniai sprendimai ir atlikėjui būdingas humoras dar labiau pakurstė atmosferą.
Tommy Cashas garsėja savo avangardiniu stiliumi ir kūryba, kurioje persipina hiphopas, elektronika, pop elementai ir netikėti performansai.
Jo pasirodymai visuomet pasižymi stipriu ryšiu su publika, o Vilnius — nebuvo išimtis.
„LITEXPO“ susirinkę žiūrovai vakarą praleido šokdami, mėgaudamiesi garsiausiais hitais ir energingu atlikėjo pasirodymu.