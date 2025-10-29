Lrytas Premium prenumerata tik
Tommy Cashas sudrebino Vilnių: pagal „Espresso Macchiato“ šėlo pilna salė gerbėjų

2025 m. spalio 29 d. 23:27
Lrytas.lt
Trečiadienio vakarą Vilniuje vykęs Tommy Casho koncertas parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ salę pavertė tikra šokių aikštele. Šių metų „Eurovizijoje“ trečią vietą užėmęs atlikėjas į sceną žengė kupinas energijos ir nuo pirmų akimirkų užkūrė publiką.
Koncerto metu skambėjo gerbėjams puikiai pažįstami kūriniai – tarp jų ir hitas „Espresso Macchiato“. Šiam suskambus, žiūrovai vieningai šoko, dainavo ir neslėpė emocijų.
Pasirinkti vizualiniai sprendimai ir atlikėjui būdingas humoras dar labiau pakurstė atmosferą.
Tommy Cashas garsėja savo avangardiniu stiliumi ir kūryba, kurioje persipina hiphopas, elektronika, pop elementai ir netikėti performansai. 
Jo pasirodymai visuomet pasižymi stipriu ryšiu su publika, o Vilnius — nebuvo išimtis.
„LITEXPO“ susirinkę žiūrovai vakarą praleido šokdami, mėgaudamiesi garsiausiais hitais ir energingu atlikėjo pasirodymu.
