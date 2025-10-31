Helovino vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje nuskambėjo Calumo Scotto aksominis balsas

Jo trečias studijinis albumas „Avenoir“ buvo pristatytas rugsėjo 12 d. O dabar atlikėjas klausytojus pakvietė į dar gilesnę, jautresnę muzikinę emocijų odisėją.
Pirmieji du atlikėjo albumai „Only Human“ (2018 m.) ir „Bridges“ (2022 m.) tapo platininiais ir atnešė jam milžinišką populiarumą, o į albumą įėjusios dainos „Rise“, „Biblical“, „You Are The Reason“, „Dancing On My Own“ ir kitos tapo atlikėjo vizite kortele bei laisvės ir meilės himnais.
Gerbėjai visame pasaulyje renkasi jo muziką kaip garso takelį svarbiems gyvenimo įvykiams – nuo vestuvių iki atsisveikinimo akimirkų.
Naujojo albumo pavadinimas įkvėptas Johno Koenigo knygos „The Dictionary of Obscure Sorrows“, kurioje žodis „avenoir“ reiškia troškimą, kad atmintis galėtų tekėti atgal.
„Žodis „avenoir“ reiškia, kad mes judame per gyvenimą tarsi irkluotojai: judėdami į priekį, žiūrime atgal matydami, kur buvome, bet nematome, kur link judame, – sako atlikėjas. – Šio albumo dainos apie liūdesį, apgailestavimą, neblėstančią meilę.
Tai raginimas gyventi visavertį gyvenimą čia ir dabar. Rašydamas albumą, klausiau savęs, ar rinkčiausi galimybę matyti tai, kas bus ateityje. Nuoširdžiai tikiu, kad esame sukurti iš savo sėkmių ir iššūkių, iš prisitaikymo ir laimėjimų. Albumo „Avenoir“ konceptas meta mums visiems iššūkį gyventi dabar, nuolat primindamas, kad būtent netikėtumai ir nežinojimas daro gyvenimą bauginantį, bet kartu ir stebuklingą“, – sako C. Scottas.
C. Scottas kartu su E. Sheeranu taip pat dainavo ir pernai vasarą vykusiuose įspūdinguose koncertuose Dariaus ir Girėno stadione Kaune.