Per Heloviną Vilniuje – koncertas su misija: kvietė Vėlines paminėti kitaip
2025 m. spalio 31 d. 21:03
Visų šventųjų dienos išvakarėse Vilniaus Sereikiškių parke esančiame Šventaragio slėnyje įvyko muzikinis – vaidybinis koncertas, kurio tikslas – „suteikti žmonėms galimybę paminėti Vėlines kitaip“. Organizatoriai kvietė žmones „į mirtį pažvelgti kaip į gyvenimo dalį – jos nenuneigiant, neišstumiant iš gyvenimo, nedemonizuojant, bet priimant ir dėl to tik dar giliau suvokiant kiekvienos minutės Žemėje svarbą“. Kadruose – koncerto akimirkos.