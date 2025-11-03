Pavasarį Vilniuje koncertuos suomių roko „vampyrai“ – grupė „The 69 Eyes“

Legendiniai suomių goth‘n‘rollo pradininkai savo gerbėjams Lietuvoje žada galingą muzikinę programą, apimančią turtingą grupės diskografiją – nuo tokių senų gerų hitų kaip „Brandon Lee“, „Lost Boys“ ir „Gothic Girl“ iki naujausio „The 69 Eyes“ albumo „Death Of Darkness“ kūrinių.
Vieša prekyba bilietais į Vilniuje vyksiantį „The 69 Eyes“ koncertą prasidės lapkričio 5 d. 10 val. Bilietai.lt platformoje. „L Tips Agency“ naujienlaiškio prenumeratoriai bilietus galės įsigyti diena anksčiau – nuo lapkričio 4 d. 10 val.
1989-ais metais Helsinkyje susikūrusi grupė „The 69 Eyes“ savo muzikinę karjerą pradėjo nuo tuomet madingo glam metalo, tačiau tuo neapsiribojo. Ilgainiui jų skambesyje ėmė daugėti tamsesnės, gotikinės muzikos motyvų, pakito ir dainų temos – taip susiformavo ne tik gimtojoje Suomijoje atpažįstamas „The 69 Eyes“ stilius, apimantis gotikinį roką, glam metalą ir rokenrolą.
Nuo pat 1992-ųjų, kai prie grupės, kurią sudarė vokalistas Jyrki 69, gitaristai Bazie ir Timo-Timo bei bosistas Archzie, prisijungė būgnininkas Jussi 69, „The 69 Eyes“ liko ištikimi sau ir goth‘n‘rollui. Sakoma, jog „Helsinkio vampyrais“ vadinama grupė – nepavaldi laikui, o jie patys visiškai nerodo jokių lėtėjimo ženklų ir toliau savo muzika bei įvaizdžiu žavi publiką visame pasaulyje.
Naujausias „The 69 Eyes“ albumas „Death of Darkness“, kuriame – 10 itin tamsių, stipraus charakterio dainų, buvo išleistas 2023 m. „Grupė susikūrė 1989 m., tad akivaizdu, kad daugiausiai įtakos kyla iš to šlovingojo dešimtmečio. Įdomu tai, kad dabar turime naują jauną prodiuserį, kuris nėra devintojo dešimtmečio vaikinas. Jo požiūris į viską pridėjo ypatingą sluoksnį,“ – apie keturioliktąjį grupės albumą sako vokalistas Jyrki 69.
Pasak „The 69 Eyes“ lyderio, grupei, gyvuojančiai jau daugiau kaip 3 dešimtečius, labai svarbu išlaikyti šviežumą, tačiau lygiai taip pat svarbu išlikti ištikimiems savo kredo, savo misijai: „Tai gyvenimo būdas. Mes tikrai esame Helsinkio vampyrai. Tai vienintelis gyvenimas, kokį pažinojau ir geriausias gyvenimas, koks tik gali būti.
Grupė dar niekada nebuvo tokia užimta ir po tiek metų negalėtume būti labiau patenkinti. Su šia grupe matėme visko, tačiau esame ryžtingesni nei bet kada anksčiau. „The 69 Eyes“ yra labai unikali grupė ir aš tiesiog tikiuosi, kad žmonės ja galės mėgautis taip pat, kaip ir mes.“