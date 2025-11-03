Rugpjūtį Vilniuje koncertuos elektroninės muzikos ikona Moby

Planuojama, jog festivalis, skirtas įvairaus amžiaus žmonėms, vyks skirtingomis datomis ir pakvies vilniečius bei miesto svečius pasimėgauti aukštos kokybės muzika neįprastoje atmosferoje.
Prekyba bilietais į Moby koncertą festivalyje „Sounds Good Vilnius“ prasidės 2025 m. lapkričio 7 d. 10 val. visame Bilietai.lt tinkle. Nekantriausieji turės progą įsigyti bilietus iš anksto: „L Tips Agency“ naujienlaiškio prenumeratoriai – nuo lapkričio 4 d. 10 val., Bilietai.lt naujienlaiškio prenumeratoriai – nuo lapkričio 6 d. 10 val.
Moby, kurio tikrasis vardas – Richard Melville Hall, visame pasaulyje išgarsėjo 1999 m., pasirodžius jo albumui „Play“. Apjungęs elektroninę, bliuzo ir downtempo muziką, Moby sukūrė tokius chrestomatiniais tapusius muzikos perlus kaip „Honey“, „Porcelain“, „Flower“, „Why Does My Heart Feel So Bad?“, „Natural Blues“ ir „Bodyrock“. Albumas „Play“, puikiai įvertintas tiek muzikos kritikų, tiek klausytojų, pateko ir į žurnalo „Rolling Stone“ visų laikų 500 geriausių albumų sąrašą.
Paėmus šį, Moby karjeroje labai svarbų albumą, ir pridėjus keletą kitų jo hitų, tokių kaip „In This World“, „We Are All Made of Stars“, „Lift Me Up“, „In My Heart“, „Extreme Ways“, „Go“, „When It's Cold I'd Like To Die“ ir kt., gauname beveik tobulą dainų sąrašą. Būtent tai, ko ir galime tikėtis iš Moby ir jo grupės. Be to, dabar su kiek modernesne aranžuote.
Moby – ne tik universalus muzikantas, dainininkas, kompozitorius ir prodiuseris. Jis taip pat – ir režisierius, rašytojas, fotografas, aktyvus tinklaraštininkas, uolus gyvūnų ir žmonių teisių aktyvistas. Gimęs Niujorke 1965 m., būdamas 9-erių pradėjo studijuoti muzikos teoriją ir groti klasikinę muziką fortepijonu bei gitara. Devintajame dešimtmetyje susidomėjęs pankroku, grojo įvairiose grupėse, vėliau pasuko didžėjavimo ir reivo link.
Pirmojo pripažinimo Moby sulaukė 1991 m. išleidęs singlą „Go“. Nuo tada Moby išleido 22 studijinius albumus, kurių bendras tiražas – daugiau nei 20 milijonų. Muzikiniu požiūriu visi Moby albumai yra gana įvairūs – nuo elektroninės, techno ir ambientinės muzikos iki roko ir net pankroko. Įprastai Moby pats įrašo visą arba didžiąją dalį albumo medžiagos.
Ne vienas Moby kūrinys yra nominuotas ar pelnęs „Grammy“, „Billboard Music Awards“, „Brit Awards“, MTV, NME ir kt. prestižinius muzikos apdovanojimus. Be savo muzikos kūrimo, Moby prodiusavo arba remiksavo tokių žinomų muzikantų ir grupių kaip David Bowie, Ozzy Osbourne, „The Bestie Boys“, „Daft Punk“, „Public Enemy“ ir kt. įrašus. Ne vienas jo kūrinys skambėjo ir populiariuose kino filmuose, kaip kad „Paplūdimys“ su Leonardo Di Caprio, „Bourne“ filmų serija su Mattu Damonu ar „Rytojus niekada nemiršta“ su Pierce‘u Brosnanu. Moby taip pat yra ir 4 knygų, tarp kurių – „Porcelain: A Memoir“ (2016) ir „Then It Fell Apart“ (2019), autorius.
Net ir būdamas pasauline muzikos žvaigžde Moby išlieka visiškai paprastas. Vietoje limuzinų, asmens sargybinių ir kitų prabangos dalykų, jis renkasi bendravimą su Niujorko ar Los Andželo kavinių lankytojais ir dalyvavimą įvairiuose gyvūnų teisių gynimo renginiuose. Nemažą savo pajamų dalį Moby skiria labdarai, pats apie tai ironiškai juokaudamas: „Aš esu vienintelis vidutinio amžiaus idiotas, kuris leidžiasi į gastroles ir praranda pinigus.“