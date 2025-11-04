Styginių kvartetas CHORDOS pristato naujieną

Šio ciklo koncertuose skamba reikšmingiausių Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos kompozitorių kūriniai, formuojantys šiuolaikinės muzikos veidą. Juose keliami klausimai, paliečiantys kiekvieną: kas formuoja mūsų tapatybę? Ar mes iš tiesų tokie skirtingi, ar mus jungia daugiau, nei manome?
„Ciklo kūriniai ir juose muzikos kalba išreikštos idėjos suteikia galimybę pažvelgti į save tarsi iš šalies – pamatyti, iš kokių gijų esame nuausti.
Kokie mitai, patirtys ar išgyvenimai mus formuoja ir kaip jie virsta audiniu, kuriame kiekvienas esame unikalus, bet kartu atpažįstame save kituose“, – sako CHORDOS kvarteto altininkas ir meno vadovas Robertas Bliškevičius.
Ciklą sudaro trys programos – „Gijos“, „Audinys“ ir „Raštai“. Antroji programa „Audinys“ – tai tarsi iš mūsų jausmų, patirčių, prisiminimų ir vidinių prieštarų supintas muzikinis audinys, vedantis toliau savęs pažinimo keliu.
Audinys: tapatybės forma
Koncertų ciklas „Kas aš esu?“ tyrinėja žmogaus vidinį pasaulį – kaip jis randasi, formuojasi ir reiškiasi. Pirmojoje programoje „Gijos“ ieškojome tapatybės ištakų, o šįkart – „Audinyje“ – tos gijos jungiasi į gyvą struktūrą, atskleidžiančią žmogų, esantį nuolatinėje kaitoje tarp šviesos ir šešėlio, tarp racionalumo ir emocijos.
Čia muzika tampa daugiasluoksniu audiniu, kuriame pinasi logika ir intuicija, subtilūs išgyvenimai ir vidinė kova. Šiame audinyje laikas įgauna tekstūrą, o tyla – formą.
Programa „Audinys“ – tarsi žvilgsnis pro praskleistas mūsų vidinio pasaulio klostes. Ji atskleidžia tai, kas neišsakyta ir intymu, kas paslėpta, tačiau jaučiama, kas laukia, kol bus atrasta. Muzika apnuogina jausmus, nepasiekiamus paprastam žvilgsniui – tai jautrus ir trapus kelias per emocijų slėpinius, kur logiką keičia intuicija ir širdies pajauta.
Kartais čia blyksteli šviesa tarp šešėlių, kitur ją užtemdo nerimo, tuštumos ar vienišumo šydas. Vienur juntama tiršta, beveik fizinė vidinės kovos materija, kitur – ramybės ir tvarkos oazė, kurioje galima sustoti, atsikvėpti, įsiklausyti.
Kūrinių muzikinės faktūros plečiasi nuo vos girdimo garso iki įtempto energijos srauto, nuo ramybės iki audros – tarsi mūsų pačių vidiniai kraštovaizdžiai, kuriuose slypi ir trapumas, ir atsparumas. „Audinys“ kuria erdvę klausytojui – savoms interpretacijoms, klausimams ir pojūčiams, kurie susiliedami tampa kiekvieno asmenine patirtimi.
Programoje – keturi išskirtiniai kūriniai, iš kurių net trys Lietuvoje skambės pirmą kartą:
Onutė Narbutaitė (Lietuva) | Drappeggio (2004)
Draperija. Sunkios ir lengvos prisiminimų bangos. Vandens klostės, kuriose raibuliuoja Palazzi fasadų atspindžiai. Vėjyje plėvesuojančios skraistės. Žaidžiant šviesa ir šešėliais muzika tampa banguojančiu audeklu. Vėjyje besisupantys ritmai, garsai ir šešėliai; nerimas, ledėjantis flažoletų kristaluose... (Onutė Narbutaitė)
Julia Wolfe (JAV) | Dig Deep (1995, LT premjera)
Šiame kūrinyje atlikėjai „įsikasa“ į stygas, siekdami sukurti tankų, tirštą, zvimbiantį garsą. Muzika blaškosi tarp gilių atakų ir paklaikusių melodijų. Tai asmeninės kovos, užuojautos ir supratimo paieškų refleksija.
Helena Tulve (Estija) | nec ros, nec pluvia... (2004, LT premjera)
Pavadinimas („nei rasa, nei lietus...“) kilęs iš Dovydo raudos dėl Sauliaus ir Jonatano mirties Antrojoje Samuelio knygoje. Kūrinys kupinas tylios tuštumos, perteikiančios šiuolaikišką sielvarto ir izoliacijos pojūtį.
Caroline Shaw (JAV) | Plan & Elevation (2015, LT premjera)
Penkių dalių kūrinys, inspiruotas Dumbarton Oaks dvaro architektūros ir sodų. Autorė tyrinėja erdvės, proporcijų ir atminties temas, paversdama muziką subtilia metafora – žmogaus kūrybos ir būties pusiausvyrai tarp plano ir aukščio, realybės ir vizijos.
Styginių kvartetas CHORDOS
Ieva Sipaitytė – I smuikas
Vaida Paukštienė – II smuikas
Robertas Bliškevičius – altas
Arnas Kmieliauskas – violončelė
Vizualinis identitetas – Kristina Pavlovaitė
Šviesų dailė – Justas Bø
