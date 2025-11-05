Silvester Belt pristato naują dainą: „Nebemyli“ – tamsi manijos istorija“

„Nebemyli“ – intensyvi emocinė istorija apie liguistą prisirišimą prie žmogaus, su kuriuo santykiai jau nutrūkę. Tai nėra švelni meilės daina – tai kūrinys apie santykį, kuris palieka įtampą, įniršį ir nekomfortą. „Man buvo įdomu pažvelgti į tą momentą, kai tave tarsi suvilioja, panaudoja ir palieka. Iš pradžių tai atrodo kaip meilė, bet labai greitai pavirsta į maniją ir į vidinį troškimą atsilyginti už skausmą,“ – sako dainininkas.
Atlikėjas pabrėžia, kad tai vienas retų atvejų, kai kūrinys gimė ne iš asmeninės patirties, o iš vaizdinio, kuris tiesiog neišnyko iš galvos. „Šita daina man tiesiog išplaukė prieš akis kaip scena iš psichologinio trilerio. Aš ją labiau mačiau, nei gyvenau. Ten yra pavydas, įtampa, fantazija apie kerštą,“ – pasakoja jis.
Kartu su singlu šiandien pristatomas ir „Nebemyli“ vaizdo klipas, kuriame tęsiama dainos drama – neištikimybė, emocinis išnaudojimas ir manija palaidoti santykį taip, kad jis nebegrįžtų. Vizualinė kryptis buvo aiški dar rašant tekstą: siaubo filmo estetika. „Kai rašėme „Nebemyli“ tekstą, mes praktiškai iš karto įsivaizdavome siaubo filmą su meilės prieskoniu. Žmogus tavęs nebemyli, tu esi įskaudintas, ir tavo galvoje atsiranda ta tamsi fantazija, kaip tu jam ‘atsilygini’. Tai labai organiškai susijungė su Helovino nuotaika – toks sezoninis nerimas,“ – pasakoja Silvester.
Klipui ir dainos įvaizdžiui kartu su Norvydu Geniu buvo pasirinktas laidotuvių motyvas. Čia laidojama ne žmogus, o meilė. „Mes suvokėm, kad čia yra laidojimo ceremonija. Tu palaidoji tą etapą, palaidoji jausmą. Tai tarsi simbolinis atsisveikinimas su žmogumi savo galvoje. Išsigryninom labai aiškų vaizdą: aš esu duobėje, po žeme. Tai ir metafora, ir labai tikslus jausmas,“ – sako atlikėjas.
Ši estetika tęsiama ir fotosesijoje, kurią su Silvestru kūrė fotografė Armida Grosaitė. Nuotraukose vyrauja prislopintas apšvietimas, samanomis apaugęs žemės kauburys, sąmoningai parinktas įvaizdis. Viskas kurta tam, kad perteiktų šiurpią, neramią emociją, slypinčią dainoje.
„Šita daina yra atskaitos taškas mano kūryboje – čia susitinka senasis ir naujas etapas. Būsimas albumas bus apie ieškojimus, skambesį ir įvairesnes būsenas, kurių anksčiau dar nespėjau parodyti. Labai nekantrauju pristatyti šitą savo pusę klausytojams“, – sako Silvester Belt.
Oficialų „Nebemyli“ vaizdo klipą jau galima pamatyti „YouTube“, o singlas pasiekiamas visose muzikos klausymosi platformose.