Susižadėjo Dainotas Varnas ir Ieva Barbora Juozapaitytė: žinią kurį laiką pavyko nuslėpti

Pora susižadėjo vasaros pabaigoje, tačiau apie tai pranešė tik patiems artimiausiems: šeimos nariams ir keliems draugams. „Norėjome šią žinią kuo ilgiau pasilaikyti tik sau. Ko gero, mes ne iš tų, kurie apie savo gyvenimus viską išpasakoja net neklausti“, – prisipažino jie.
Specialaus plano viešinti sužadėtuvių jie išvis neturėjo. Tačiau, įsibėgėjant Dainoto karjerai, o ir Ievai sėkmingai vystant savąją, abu iš aplinkos ėmė sulaukti vis daugiau klausimų, užuominų, net gandų keistų išgirdo. „Ypač susidomėjimo padaugėjo dalyvaujant televizijos projekte. Supratau, kad geriau kartą ir visiems aiškiai pasakyti – mes susižadėjome!“ – sako Dainotas.
Daina „Grįžtu“, kurios žodžius jis rašė Ievai, tapo puikia proga viešam pareiškimui. „Kai rašiau dainos žodžius, galvojau apie mūsų santykius ir kaip jie klostėsi. Kai nutariau dainą išleisti, įkalbėjau Ievą nusifilmuoti naujame klipe. Ir tai tapo simbolišku bei tikrai romantišku mūsų sužadėtuvių paviešinimu ir įamžinimu“, – sakė Dainotas.
Dainininkas ypač dėkingas „Grįžtu“ muzikos bendraautoriui Žygimantui Kepeniui, su kuriuo jau ne vienerius metus sėkmingai dirba drauge. „Žygimantas yra tas žmogus, kuris mano idėjas ne tik lengvai supranta, bet ir sumaniai prideda ranką, kad gimtų puiki muzika. Esu jam be galo dėkingas ir už svarų indėlį į šią dainą“, – sakė D. Varnas.
Pastarasis laikas D. Varnui kaip niekad intensyvus. Jis ne tik rašo dainas, filmuoja vaizdo klipus (iki Naujųjų laukia dar viena premjera), dalyvauja TV šou „Žvaigždžių duetai“, bet ir rengiasi didžiausiam savo karjeroje koncertiniam turui.
Su nauja, dar negirdėta programa „Aplink pasaulį per 100 minučių“, jis gruodį ir sausio pradžioje rengiasi apkeliauti net dvidešimt Lietuvos miestų. Didesnėse scenose pasirodys drauge su Kauno bigbendu, mažesnėse – su gyvo garso grupe.
Koncertuose skambės Didžiosios Britanijos, Airijos, Prancūzijos, Portugalijos, Italijos, Ispanijos, JAV, Kanados, Meksikos, Kubos, Švedijos, Norvegijos, Šveicarijos, Turkijos ir net Libano žvaigždžių garsūs kūriniai.
Dainotas Varnas pasirengęs dainuoti ne tik lietuviškai, angliškai, prancūziškai, ispaniškai, portugališkai, turkiškai, bet net ir arabiškai. Kūrinius programai jis rinko labai apgalvotai: visi labai gerai žinomi, bet nemaža dalis savyje slepia ir siurprizą.
Programa „Aplink pasaulį per 100 minučių“ ir trunka maždaug valandą keturiasdešimt minučių. Tai ne tik koncertas, bet ir teatralizuotas pasirodymas, lydimas specialiai sukurtos scenografijos, šviesų efektų, multimedijos. „Scenai gaminame dekoracijas, o kiekvienos šalies dainai kuriame šviesų šou pagal jos vėliavos spalvas“, – mažą dalelę būsimos vizualikos atskleidžia dainininkas.