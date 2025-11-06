„Live on Water“ projekte – lyriškosios „Baltos varnos“: „Vanduo – nesuvaldomas kūrybinis įkvėpimas“

„Be galo mėgstame būti gamtoje, leisti čia laiką, tačiau mums patinka ir miesto šurmulys, kur, pavyzdžiui, gali gauti savo mėgstamos kavos. Nors gimėme mieste, visą vaikystę praleidome ežerų apsuptyje, o ir upę pasiekdavome išėjusios iš kiemo. Tad gamta mus lydi nuo pat mažumės“, – sako atlikėjos Milda ir Teresė Andrijauskaitės.
„Baltos varnos“: „Kūryboje sunku suvaldyti besiveržiantį vandenį“
Kaip teigia Milda, vanduo jų kūryboje užima tikrai svarbią vietą – tai atsispindi ir grupės dainose. Atlikėja tvirtina, jog vandens motyvas prasiveržia pats savaime.
„Vanduo mūsų kūryboje, mūsų tekstuose ištisai atsiranda, kartais kviečiamas, o kartais – nekviečiamas ir visiškai spontaniškai. Jis išnyra iš mūsų vidaus ir jį sunku suvaldyti – vanduo tiesiog veržiasi“, – sako M. Andrijauskaitė.
Ji prideda, kad pati lietuvių kalba kupina skambių, su vandeniu susijusių žodžių. „Tiek upė, tiek jūra, net ir pats žodis vanduo – jie visi „skaniai“ skamba dainuojami, o ir ežerų pavadinimai – itin melodingi. Lietuvių kalba pati sukūrė tokius skambius žodžius.“
Padėti gamtai – svarbu, bet tam reikia ir lėšų
Pasakodama apie gamtą, Teresė Andrijauskaitė tvirtina, kad galimybių jai padėti yra itin įvairių: nuo plastikinių butelių rinkimo iki mažesnio vartojimo. Vis dėlto, anot jos, net ir pačios šviesiausios bei tvirčiausios aplinkosaugos iniciatyvos bus bevertės, jei joms nebus skiriama pakankamai lėšų.
„Tikrai yra daugybė savanoriškų iniciatyvų, skirtų gamtai švarinti, jai padėti, bet jos bus niekinės, jei aplinkosaugai neskirsime pinigų – jų neduosime tiems, kurie gali juos panaudoti tinkamai. Neužtenka vien tik rūšiuoti atliekas – reikia jas ir perdirbti. Tačiau jei nefinansuosime perdirbimo, neaukosime savanoriams, kurie tas atliekas tvarko, jos ir kaupsis sąvartynuose“, – pabrėžia atlikėja.
Ją papildanti Milda teigia, kad rūpinantis gamta svarbus ir bendruomeniškumas. „Mes, žmonės, veikiame kaip bendruomenė ir galime dėl to gyvuoti, rūpintis upėmis, miškais ir vienas kitu. Jei tu nebūsi laimingas, negalėsi dalintis laime su kitais – kaip ir jei neturėsi pinigų, negalėsi jais dalintis ir prisidėti prie visuomenės gerovės. Visa tai ir yra mūsų varikliukas.“
Meilė ir dėmesys Nemunui – per muziką
„Baltos varnos“ – jau ketvirtosios atlikėjos, savo akustinius kūrinius atlikusios „Live on Water“ projekte. Savo dainomis gerbėjus ant Nemunu plaukiančio plausto jau pradžiugino Vaidas Baumila, Gabrielė Vilkickytė ir Kazimieras Likša.
Kaip teigia projektą inicijavusio labdaros ir paramos fondo „Nemunas 2.0“ įkūrėjas Arnoldas Vasiliauskas, ant „Live on Water“ plausto pasirodantys atlikėjai patys išreiškia stiprią aplinkosauginę poziciją ir ragina išspręsti Nemuną kankinančias problemas.
„Live on Water“ – daugiau nei muzikinis projektas: tai – iniciatyva stiprinti bendruomeniškumą ir skatinti kiekvieną įsitraukti į upių apsaugą. Paramos fondas „Nemunas 2.0“ siekia atkreipti dėmesį į Nemuno ekologines problemas, ir tai daro per švietimą, kultūrą ir bendruomenės įtraukimą. Būtent todėl ir atsirado „Live on Water“: jautrus ir kultūriškai artimas projektas, kuriame muzika ir pokalbiai padeda atskleisti mūsų santykį su upe, gamta ir vieni kitais“, – sako A. Vasiliauskas.
Visą „Live on Water“ interviu su „Baltomis varnomis“ įrašą galima peržiūrėti čia. Akustinius, vidury Nemuno atliktus „Baltų varnų“ kūrinius galima peržiūrėti „Live on Water“ „Youtube“ paskyroje.