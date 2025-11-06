Lietuvoje koncertuosiantys „The Dutch Tenors“ atgaivino miuziklo „Didysis šou meistras“ hitą

Neseniai vokalinis kvartetas „The Dutch Tenors“ kartu su „Maestro & The European Pop Orchestra“ orkestru atliko kino filme „Didysis šou meistras“ skambėjusios dainos „Never Enough“ perdirbinį. Visame pasaulyje gerbėjus nustebinusi nauja dainos versija jau sulaukė beveik 2 mln. peržiūrų muzikos vaizdo įrašų platformoje „YouTube“. Daugelis žiūrovų neslėpė komentaruose, kad šis pasirodymas privertė juos pravirkti.
Keturi grupės nariai – Jonathanas Vroege, Frankas van Hengelis, Dirkas van den Brandas ir Floris van Gulikas – scenoje pasirodė pasipuošę elegantiškais kostiumais ir plačiai šypsodamiesi. Dainos pradžią signalizavo švelnus fortepijono akordas, ir iš karto tapo aišku, kad pasirodymas bus ypatingas. Publika laukė sulaikiusi kvėpavimą, kol suskambo Jonathano Vroege švelnūs balso tonai.
Netrukus pasirodymas įgavo pagreitį, kai kiti trys dainininkai prisijungė su savo subtiliai harmoningais balsais, o orkestro styginiai instrumentai pridėjo tikrų emocijų. Dainai pasiekus kulminaciją, dainininkai parodė tikrąją savo balsų galią – tai tikrai jaudinantis momentas, kuris atskleidė visą dainos eleganciją ir grožį.
„The Dutch Tenors“ yra išskirtinai talentingas dainininkų kvartetas, rengiantis aistringus ir jaudinančius koncertus, kurie giliai rezonuoja su auditorija visame pasaulyje. Tenorų nuoširdūs pasirodymai pabrėžia grupės išskirtinį talentą ir muzikalumą, palikdami neišdildomą įspūdį klausytojams.
„The Dutch Tenors“ kitais metais surengs net du koncertus Lietuvoje. Tenorų kvartetas kovo 28 d. koncertuos Palangos koncertų salėje Palangoje, o kovo 29 d. „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje. Bilietus į „The Dutch Tenors“ koncertus galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Kakava.lt“.