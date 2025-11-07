Prasminga prenumerata
Premjera: grupės „Twin Dive“ lietuviško rokenrolo ir tautinių šokių daina „ievelė“

2025 m. lapkričio 7 d. 09:32
Lietuvos roko sceną drebinanti grupė „Twin Dive“ pristato lietuviško rokenrolo ir tautinių šokių dainą. Muzikantai, šių metų pradžioje išleidę antrąjį studijinį albumą „Metai“, įrašė naują kūrinį „ievelė“, kuriai buvo nufilmuotas įspūdingas vaizdo klipas.
Išskirtinėje lokacijoje filmuotas video išsiskiria ne tik ypatinga vieta, bet ir tuo, kad klipe nusifilmavo Vilniaus įgulos karininkų ramovės liaudiškų šokių ansamblio „Neris“ šokėjai. Projekto koprodiusere yra viena populiariausių šalies dainininkių Erica Jennings, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Ši daina yra apie pavasarį ir žydinčias gėles – ją dalinai įkvėpė lietuviškos tautinės dainos ir šokiai“, – sako grupės „Twin Dive“ Robertas Jancevič. „Būtent tai padiktavo idėją vaizdo klipui. Mums jau nebe pirmą kartą teko dirbti su ansambliu „Neris“, kurio šokėjai puikiausiai sugebėjo priderinti choreografiją prie rokenrolu dvelkiančios dainos. Labai džiaugiuosi galėdamas bendradarbiauti su tokiu ryškiu ir gabiu Lietuvos jaunimu – mūsų laukia šviesi ateitis“.
Klipo filmavimo lokacija – vila „Auska“ Palangoje – buvo pasirinkta neatsitiktinai. Kažkada sovietams priklausiusioje žlugusio režimo erdvėje šiandien suskambo lietuviškas rokenrolas ir ją sudrebino tautiniai šokiai. Vila buvo sudrebinta tiesiogine prasme, nes filmavimo metu pastato sienos pradėjo byrėti. Grupės muzikantai tai išnaudojo kūrybingai: išbyrėjusias mozaikos dalis pardavė aukcione, o surinkti pinigai padėjo finansuoti klipo filmavimo darbus.
„Šis kūrinys yra ir šventė ir savotiškas egzorcizmas – šokis ant žlugusio režimo kapo, kur ritmas tapo pasipriešinimu, o džiaugsmas – atgimimu“, – sako projekto koprodiuserė Erica Jennings.
„Liaudies šokių ir roko muzikos susitikimas nėra susidūrimas, o bendrystė: paveldas ir maištas susilieja, kartu sukasi link šviesos. Tai, kas gimsta, nėra nostalgija, o atsinaujinimas – tautos širdies plakimas, išlaisvintas muzikoje, judesyje ir iššaukiančiame grakštume“.
Grupės „Twin Dive“, šįmet išleidusi albumą „Metai“ ir vasarą surengusi koncertus Lietuvos miestuose ir miesteliuose, naują albumą žada išleisti jau 2026-aisiais metais.
