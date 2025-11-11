Marijonas Mikutavičius pristato naują vaizdo klipą: spalvų nedaug, bet prasmė stipri

„Saulės vartai“ – nedaug spalvų turintis, didžiąja dalimi juodas ir baltas vaizdo klipas, nufilmuotas rudenį vaizdingose Lietuvos vietose. „Saulės vartai“ – alegorinis kūrinys, kurio prasmę kiekvienas gali traktuoti savaip. Apibendrinant, tai kūrinys apie dvasinę kelionę asmeniškai svarbaus ir teisingo tikslo link.
Būtent stiprus prasmingas tekstas ir paskatino Marijoną bei režisierių/operatorių Petrą Skukauską sukurti vaizdo klipą, įkūnijantį kryptingą artėjimą prie mistinių saulės vartų.
Daina „Saulės vartai“ tapo paskutiniu taip pat pavadinto dainininko albumo kūriniu. Albumas bus gruodį išleistas vinilo plokštele. Jame – dešimt dainų, kurias, itin retai albumus leidžiantis Marijonas, sukūrė per aštuonerius metus.
Čia bus gali išgirsti ir gerai žinomas dainas „Nemirtingi“, „Aš gyvenau“, „Ši vasara“; koncertuose dažnai skambančią, ne tik klausytojų, bet paties Marijono itin mėgstamą dainą „Asteroidas“; taip pat rečiau girdimus „Ko tu tyli, jeigu myli“, „Išėjom žuvaut“, „Gyvenimo prasmė“ ir kt.
Dalis šių dainų, be abejo, taps ir gruodžio 19 d. sostinės „Twinsbet“ arenoje vyksiančio vienintelio šiais metais areninio koncerto „360“ dalimi.
Kaip jau sufleruoja pats pavadinimas, 360° koncerte scena statoma salės viduryje. Publika ją tarsi apgaubia ir gali pasirodymą stebėti iš visų pusių. 360° – erdvinis garsas, visomis kryptimis sklindančios šviesos, dalyvavimo efektą kuriantys ekranai ir specialieji efektai. 360° suteikia artumą bet kurioje arenos vietoje, bei geriausią matomumo ir girdimumo santykį. Tokio tipo scenos pastatymas praplečia šviesų šou galimybes.
360° koncertų idėja kilo iš stadionų ir sporto rungtynių. Pastebėta, kad minia supanti veiksmą iš visų pusių, tarsi generuoja ratu sklindančią nepertraukiamą energijos srautą, todėl emocinis efektas patiriamas daug stipriau.
„360“ – vienintelis areninis Marijono pasirodymas šiais metais, tačiau Palangos gyventojai ir miesto svečiai dar turės nuostabią progą metus palydėti su Marijonu ir jo komanda. Tradicinis „Marijono Mikutavičiaus Naujametinis Show“ šiemet vyks gruodžio 31 d. Palangos koncertų salėje.