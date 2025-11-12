Dovanokite vakarą kartu: 17 idėjų porai, šeimai ir draugams

Vilniaus „Twinsbet“ arena kviečia rinktis tai, kas praturtins jūsų ar jūsų artimųjų bei draugų kasdienybę – renginius, koncertus ar sporto varžybas. Prieš didžiąsias metų šventes – 17-a pasiūlymų! Bilietus į renginius platina bilietai.lt.
Lapkričio 26 d. „Vytauto Kernagio Kodeksas“
Gražiausios maestro Vytauto Kernagio dainos sugrįžta į arenas!
Emocijų kupinuose koncertuose dalyvaus Jokūbas Bareikis, Linas Adomaitis, Lina Rastokaitė, Rafailas Karpis, Jurga Šeduikytė, „G&G Sindikatas“ lyderis Gabrielius Liaudanskas– Svaras, choras „Vilnius Voices“, vadovaujamas Kristinos Žaldokaitės. Profesionalūs muzikantai ir įspūdingos vizualizacijos kurs unikalią atmosferą ir emociją.
Viso projekto, kurį režisuoja Jokūbas Bareikis, parengimą lydi Vytauto Kernagio vaikai Eglė Kernagytė ir Vytautas Kernagis, kurie ne tik palaiko, bet ir turi begalę patarimų, pasakojimų, istorijų.
Lapkričio 28 d. Rokas Yan „Miražai“
Vienas ryškiausių šalies pop muzikos kūrėjų ir atlikėjų Rokas Yan, vasarą surengęs įspūdingą šou po atviru dangumi, sugrįžta su naujienomis. Lapkričio 28 dieną įvyks areninis šou „Miražai“ Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.
„Ruošiame visiškai naują šou, kuris nukels į iliuzijos ir tikrovės paribį. Ten, kur užmiršime, kas yra tikra, o kas – tik mūsų norų projekcija. Muzika ir vaizdas taps tiltais tarp sapno ir realybės“, – intriguoja atlikėjas.
Gruodžio 4 d. Cirkas ant vandens „Waterland“
Legendinis Cirkas ant vandens „Waterland“ pristato naują, absoliučiai originalią programą „Fantazijų sala“.
Kviečiame visai šeimai pasinerti į teigiamų emocijų sūkurį su naujos programos „Fantazijų sala“ atlikėjais. Magijos krioklys, stulbinantys triukai, svaiginantys šokiai, įspūdingi kostiumai ir kvapą gniaužianti muzika nepaliks abejingo nė vieno žiūrovo.
Gruodžio 5 d. „Chippendales – All Night Long“
Pasaulinio garso „Chippendales“ į Vilnių atvyksta su savo programa „All Night Long Tour“. Kupinas sprogstamos choreografijos ir neatsispiriamo žavesio šis turas žada būti pats karščiausias per visą jų istoriją. Nesvarbu, ar tai paprastas vakaras mieste, ar ypatinga proga – „Chippendales“ pasiruošę sužavėti publiką ir priversti širdis plakti dar greičiau.
Gruodžio 7 d. „Smokie“
„Smokie“ – viena sėkmingiausių britų roko grupių, susikūrusi XX a. 7-ajame dešimtmetyje Bradforde. Pasaulinę šlovę jiems atnešė melodinės gitaros bei švelnūs vokaliniai harmonijų sluoksniai. Grupė sugrįžta į Vilnių, kur surengs dar vieną ypatingą koncertą!
Gruodžio 11 d. „Ledo melodijos“
Po didžiulės praėjusių metų sėkmės, vienas ryškiausių šventinių renginių, ledo šou „Ledo melodijos“, kviečia žiūrovus į naują, dar įspūdingesnę kelionę po užburiantį dailiojo čiuožimo, gyvos muzikos, akrobatikos ir nepakartojamų šviesų bei lazerių pasaulį.
Viename ryškiausių šventinių renginių šiemet pasirodys ledo šou „Ledo melodijos“ siela ir jo choreografas, net aštuonis kartus Lietuvos čempionu tapęs bei septynis kartus pasaulio čempionatuose dalyvavęs Aidas Reklys. Jis pirmasis Lietuvos istorijoje atliko vieną pavojingiausių elementų – salto ant ledo, kurį meistriškai pademonstruos ir gruodžio mėnesį vyksiančiuose renginiuose.
Gruodžio 13 d. „Kastytis Kerbedis – toks vienintelis“
Stipriausio balso savininko Kastyčio Kerbedžio dienotvarkė šiuo metu itin užimta. Atlikėjas jau turi planą metams į priekį ir su jam būdingu atidumu bei kruopštumu ruošiasi būsimam turui, kuris įvyks šių metų gruodžio mėnesį net penkiose didžiausiose Lietuvos arenose. Tai bus jau net ketvirtas atlikėjo tokio mąsto turas.
Gruodžio 15 d. „PaGAGnini“
„Klasikinės muzikos pasaulis per daug rimtas ir griežtas – laikas tai pakeisti“, – taip prisistato pirmą kartą į Lietuvą atvykstantis styginių kvartetas „PaGAGnini“, kuris surengs iš koto verčiančius humoro ir klasikinės muzikos šou.
„PaGAGnini“ kvartetas savo pasirodymuose atlieka tokių kompozitorių, kaip Volfgangas Amadėjus Mocartas, Johanas Pachelbelis, Frederikas Šopenas, Manuelis de Falja, Pablas de Sarasatė ar Nikolo Paganini kūrybą, taip pat kitų muzikos žanrų, kaip rokas ar folkrokas, o viską sujungia su šmaikščiu humoro spektakliu, kuris kaip mat įtraukia žiūrovus.
Gruodžio 17 d. Vienos filharmonijos orkestras
Šis orkestras pirmą kartą savo istorijoje atvyksta į Baltijos šalis su išskirtine programa „Pasakiška Viena, stebuklingasis Štrausas“!!
Rodrigo Sámano – jaunas, bet stebėtinai talentingas ir temperamentingas dirigentas iš Meksikos, studijavęs Vienos muzikos mokykloje, sužavės meistrišku pasirodymu. Pasinerkite į imperatoriškosios filharmonijos pasaulį – išskirtinis Vienos orkestras, garsėjantis žavingais ir meistriškais pasirodymais.
Gruodžio 19 d. Marijono Mikutavičiaus „360 šou“
Po įsimintinų ir išskirtinų „3D SHOW“ ir „ORE“, Marijonas Mikutavičius rengia pasirodymą, kuriame scena stovės arenos viduryje. Žiūrovai ją matys iš arti ir visų pusių. Vienintelis M. Mikutavičiaus koncertas šalies arenose – tik „Twinsbet“ arenoje.
Gruodžio 20 d. „Home Alone Live in Concert“
Unikalaus formato renginys „Home Alone Live in Concert“ sugrįš į sostinę ir kvies prisiminti kalėdinę klasiką „Vienas namuose“. Renginio metu per milžinišką ekraną žiūrovai išvys legendinį filmą, o scenoje muziką atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras.
Gruodžio 21 d. Vienos Mocarto orkestras
Praėjusiais metais Lietuvos publiką sužavėjęs Vienos Mocarto orkestras sugrįžta. Ikoniškasis XVIII amžiaus stiliaus kostiumais pasipuošęs orkestras kasmet prestižinėse Austrijos koncertų salėse surengia virš 150 pasirodymų, o gruodžio 21 d. didžiąsias metų šventes pasitiks didžiausioje Vilniaus arenoje.
Gruodžio 22 d. 10 tenorų ir simfoninis orkestras
Pirmą kartą Lietuvoje – 10 TENORŲ surengs grandiozinį koncertą kartu su simfoniniu orkestru. Publika visoje Europoje juos sutiko stovinčiomis ovacijomis, emocingais pakartojimais ir nepamirštamomis akimirkomis – ir dabar ši unikali muzikinė patirtis atkeliauja į Vilnių.
Gruodžio 27 d. Vilniaus „Rytas“ – Kauno „Žalgiris“
Šventinis derbis, nepaliksiantis abejingų. Stipriausių šalies krepšinio komandų rungtynės – didžiausioje sostinės arenoje. Daug žodžių čia nereikia, geriau tai pamatyti gyvai.
Gruodžio 29 d. Gytis Paškevičius
Pasiruoškite gražiausias metų šventes ir 2025-tuosius palydėti su skambiausiomis Gyčio Paškevičiaus dainomis! Gruodžio 29 d. Vilniuje legendinis atlikėjas sugros ne vieną kartą užauginusias dainas – „Mano kraštas“, „Daluže“, „Laiko traukiniai“ ir kitas, kurių žodžius moka ne vienas.
Gruodžio 30 d. Mantas Jankavičius „Muzika žvaigždėse“
Įspūdingas Manto Jankavičiaus koncertas žada tapti nepamirštamu įvykiu lietuviškos muzikos istorijoje, kuris sužavės gerbėjus neįprastais ir novatoriškais muzikiniais bei vizualiniais
sprendimais. Šis koncertas – vienintelis ir didžiausias Manto šou šiais metais, simbolizuoja ypač intensyvų laikotarpį ir emocingą susitikimą su klausytojais.
Gruodžio 31 d. Merūnas Vitulskis
Koncertinė premjera! Pirmą kartą scenoje kartu – Merūnas ir Kauno „Bigbendas“! Su specialiai aranžuota naujametine Gala programa. Vienintelis koncertas paskutinę metų dieną Vilniuje.
Tad pakelkime muzikinę taurę linksmybių drauge su Merūnu ir Kauno „Bigbendu“.
