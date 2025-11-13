Atlikėjas Tomas Legend pristato naują kūrinį: „Ši daina – tarsi vidinis monologas“

„Ši daina – tarsi vidinis monologas. Kai prarandi kažką išoriškai, bet viduje atrandi dalį savęs. Norėjosi atskleisti tą trapų momentą, kai žmogus gali pažvelgti į save iš šalies – išdrįsdamas pasilikti audroje, o ne nuo jos bėgti,“ – sako jis.
„Išėjai palikai savo“ – tai daina apie išlaisvinantį jausmą, kai išorinis pasaulis nutyla ir lieka tik širdies pulsas, arba audra po kurios gimsta nauja diena.
Klipą galima išvysti „YouTube“ platformoje, o kūrinys netrukus pasirodys visose skaitmeninėse muzikos paslaugose.
Vaizdo klipo filmavimas tapo ypatinga kūrybine patirtimi. Nors nuolat lijo ir teko keisti suplanuotas lokacijas, tai padėjo sukurti dar stipresnę nuotaiką.
Klipą filmavo ir montavo Justė Urbonavičiūtė, kurios jautrus vizualinis matymas sustiprino dainos emociją, o bendras darbas virto ne tik profesionalia, bet ir nuoširdžia kūrybine pažintimi.
Dainos tekstą parašiau aš (Tomas Tomas Legenzovas), o muzikinę dalį padėjo įgyvendinti kolega ir bičiulis Ramūnas Smilgys, bei dainą įrašinėję prodiuseriai ir aranžuotojai Snorre Bergerud bei Bjørn Holmesland.
Kitų metų pirmoje pusėje planuojamas viso EP pristatymo koncertas.