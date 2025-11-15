Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje – ypatingas vakaras: atvyko būrys kultūros pasaulio atstovų

Renginyje pasirodė būrys kultūros bendruomenės atstovų, kurie stebino elegantiškais deriniais.
Susirinkusius džiugino įspūdingas Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro pasirodymas.
Jame sužibėjo trys žinomi kultūros pasaulio veidai – solistės Mūza Rubackytė (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija), Guoda Gedvilaitė (fortepijonas; Lietuva, Vokietija) ir dirigentas Modestas Pitrėnas.
Atidarymo koncerto „Dedikacija JAM“ akcentu tapo momentas, kai M. Pitrėno diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (LNSO) pirmą kartą atliko Arvydo Malcio „Dedikaciją Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui“.
Tai vienas iš M. K. Čiurlionio 150-mečio akcentų festivalio programoje ir visoje LNSO veikloje.
Minint ne tik M. K. Čiurlionio, bet ir Maurice’o Ravelio gimimo 150-metį, koncerte skambėjo Guodos Gedvilaitės ir LNSO atliekamas šio kompozitoriaus Koncertas fortepijonui kairei rankai ir orkestrui.
Antra koncerto dalis buvo skirta fortepijono poetui ir virtuozui Ferencui Lisztui.
Nuskambėjo jo „Preliudai“ orkestrui ir „Fantazija vengrų liaudies melodijų temomis“ fortepijonui ir orkestrui, o prie fortepijono pasirodė ir pati festivalio įkūrėja Mūza Rubackytė, kurią JAV leidinys „Fanfare“ pavadino „viena geriausių gyvųjų F. Liszto atlikėjų“.
Pianistei šis vakaras buvo ypatingas dar ir dėl naujausio, 2025-ųjų, leidinio pristatymo.
Publika galėjo susipažinti ir įsigyti M. Rubackytės ir Keri-Lynn Wilson diriguojamo LNSO įgroto dar vieno pianistei itin svarbaus autoriaus – Krzysztofo Pendereckio – kūrinių plokštelę (išleido firma „Evidence“), kurioje skamba dešimties dalių koncertas fortepijonui „Resurrection“ ir „Ciaccona“.
Pasak festivalio rengėjo – Nacionalinės filharmonijos – generalinės direktorės Rūtos Prusevičienės, Čiurlioniui skirtas IX Vilniaus fortepijono festivalis praturtins sostinės kultūrinį gyvenimą aukšto lygio koncertais, kuriuose gros pripažinti Lietuvos ir užsienio atlikėjai.
Lietuvos nacionalinė filharmonija (LNF)Mūza RubackytėGuoda Gedvilaitė
