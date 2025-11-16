„Gravity Opera“ su ARTBAT surinko minias: LITEXPO aidėjo nuo ovacijų, šviesų ir įspūdžių

Be pagrindinių vakaro žvaigždžių ARTBAT, scenoje pasirodė ir ryškūs elektroninės muzikos kūrėjai: Baime, Desaint (Danija), kartu su vietiniais muzikos herojais – SKAI, Senjasa, Berniu ir Monocell.
Kiekvienas atlikėjas kūrė savą, unikalią atmosferą, tačiau bendra viso vakaro dinamika apjungė publiką į ritmingą, gyvą ir itin vieningą formą.
Renginio svečius pasitiko ekstravagantiškas šviesų šou, intensyvios lazerių kompozicijos ir specialiai šiam vakarui sukurtos vaizdo instaliacijos, transformavusios LITEXPO erdves į kosminio mastelio teatrą.
Organizatoriai pabrėžia: tokio dydžio vizualinės kombinacijos „Gravity Opera“ istorijoje dar nebuvo.
Atmosferą papildė ir renginio partnerių pramogos, sukūrusios tikrą patirčių festivalį: nuo interaktyvių zonų iki netikėtų kūrybinių sprendimų.
Tuo tarpu naujai pristatyta Dance Theatre erdvė suteikė scenai performanso dimensiją – tarp šviesų, muzikos ir judesio žiūrovai pateko į ritmingą mini spektaklį, kuriame elektronika susiliejo su moderniuoju menu.
Vos pasibaigus įspūdingam vakarui Vilniuje ir nepraėjus net parai, „Gravity“ komanda iškart persikėlė į Kopenhagą.
Danijos publika renginį sutiko ne mažiau entuziastingai – visi bilietai buvo išpirkti, o atmosfera tapo dar vienu įrodymu, kad „Gravity“ vardas Lietuvos ir tarptautinėje elektroninės muzikos scenoje pelno pagarbą bei pripažinimą.
Renginiai ne tik subūrė minias, bet ir parodė, kaip šiuolaikinė technologija, kokybiška muzika ir menas gali sukurti bendrą, įtraukiančią bei unikalią patirtį.