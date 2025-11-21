Jessica Shy nusprendė padaryti siurprizą: iš jos – netikėta staigmena

Atlikėja netikėtai išleido naują dainą „Rudenį rūkai“, kurią įrašė kartu su dainininke Elayork.
Gerbėjai buvo maloniai nustebinti šiuo siurprizu ir nesitikėjo išgirsti tokio dueto.
„YouTube“ platformoje dainos klipo peržiūrų skaičius tik auga, o gerbėjai nevengia dalintis emocijomis, kurias jiems suteikė šis kūrinys.
„Jessica Shy, Tavo vieta – pasaulinė scena. Niekada nenustosiu to kartoti“, – rašė viena gerbėja.
„Penktadienis tapo dar geresnis, gražesnis, pamačius tokią naujieną“, – džiaugėsi kitas internautas.
„Įsimylėjau nuo pirmų sekundžių“, – pridūrė dar vienas.
Naują Jessicos Shy ir Elayork dainą išgirsti galite čia:
